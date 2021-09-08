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Авария дня. На Алтае автомобилистка на ВАЗе влетела в стадо коров

Авария дня. На Алтае автомобилистка на ВАЗе влетела в стадо коров (1 фото + 1 видео)

Автор:
08 сентября 2021 12:07
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   женщина за рулем   корова   коровы   стадо   
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5 сентября, возле села Усть-Кан на мосту через реку Чарыш 35-летняя местная жительница за рулём "семерки" на большой скорости врезалась в стадо коров. Автомобилистка с места происшествия скрылась, но была вскоре задержана.
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Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   женщина за рулем   корова   коровы   стадо   
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5  комментариев
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16k
Serg2001 3 часа назад
А мы еще хотим. чтобы они пешеходов замечали...
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11k
Элитный тигр 2 часа назад
Скрылась почему? Бухая была? КАК можно не заметить целое стадо на дороге???
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22k
Андрей 2 часа назад
Своих видимо увидела!
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257
Повелитель Бури 3 часа назад
Овца въехала в коров.
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240
Сергій Мазуренко Повелитель Бури Час назад
телка
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