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5 сентября, возле села Усть-Кан на мосту через реку Чарыш 35-летняя местная жительница за рулём "семерки" на большой скорости врезалась в стадо коров. Автомобилистка с места происшествия скрылась, но была вскоре задержана.
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Протоколы об административном нарушении составлены как на автомобилистку, так и на 56-летнего владельца животных.
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