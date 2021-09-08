Ушел от столкновения: наезд на пешехода в Ярославской области

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В Рыбинске на перекрестке улиц Чкалова и Пушкина водитель Kia вылетел на тротуар, избегая столкновнеия с полицейским УАЗом, и сбил пешехода.
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Куда ты быстро свалил уаз,и как не оказалось что "внезапно испортилась запись с камеры"
Если бы он шёл прямо и ударил УАЗ, то, возможно, формулировка была бы иной.