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Ушел от столкновения: наезд на пешехода в Ярославской области

Ушел от столкновения: наезд на пешехода в Ярославской области (1 фото + 1 видео)

Автор:
08 сентября 2021 12:33
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   пешехода сбили   полицейский автомобиль   ушел от столкновения   
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В Рыбинске на перекрестке улиц Чкалова и Пушкина водитель Kia вылетел на тротуар, избегая столкновнеия с полицейским УАЗом, и сбил пешехода.

Источник:

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Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   пешехода сбили   полицейский автомобиль   ушел от столкновения   
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14  комментариев
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2k
boom 3 часа назад
2 вопроса
Куда ты быстро свалил уаз,и как не оказалось что "внезапно испортилась запись с камеры"
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−34
федора 24 минуты назад
Виноват поворачивающий мусор .ещё и смылся гнида...
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11k
ЕвгенийДончак 2 часа назад
Смотреть с 0:18.
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10
Сергей Борисов 2 часа назад
Проскакун летел на то свет, который все видят на картинке. В цетре круга. Сами моджете проверить. Если кому - то жёлтый свет разрешающий, то мои слова без толку .
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5k
Свирепый Бамбр 2 часа назад
Мусора, я так понял, просто сыбались?
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2k
Hunde Beißer2 2 часа назад
Мусора - кондомы!Водила - бидарас! Тетке выздоровления!
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Johnny

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