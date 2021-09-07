В Госдуме предложили отменить обязательный техосмотр

По информации РИА Новости, в нижней палате Федерального собрания РФ, под эгидой партии ""Единая Россия", обсуждают инициативу об отмене обязательного техосмотра для личного автотранспорта граждан.

"Единая Россия" предлагает сохранить обязательный техосмотр только при смене владельца. И только в случае, если автомобиль или мотоцикл старше четырёх лет. Для всех остальных случаев мы предлагаем процедуру сделать добровольной. Эта инициатива распространяется исключительно на физических лиц. Для коммерческого транспорта она действовать не будет", — цитирует слова политика пресс-служба ЕР.

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Турчак объяснил, что депутаты доработают законопроект вместе с правительством, внесут его в Госдуму и оперативно примут в новом созыве.

По мнению секретаря генсовета партии, действующие правила техосмотра приняли в 1994 году, они "уже морально устарели".

"Многие это воспринимают как дополнительный налог или даже оброк при оформлении полиса ОСАГО", — заключил Турчак.