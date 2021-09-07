В Госдуме предложили отменить обязательный техосмотр

"Единая Россия" выступила с инициативой отменить принудиловку при проведении технических осмотров личного транспорта граждан страны, заявил секретарь генсовета партии
По информации РИА Новости, в нижней палате Федерального собрания РФ, под эгидой партии ""Единая Россия", обсуждают инициативу об отмене обязательного техосмотра для личного автотранспорта граждан.
"Единая Россия" предлагает сохранить обязательный техосмотр только при смене владельца. И только в случае, если автомобиль или мотоцикл старше четырёх лет. Для всех остальных случаев мы предлагаем процедуру сделать добровольной. Эта инициатива распространяется исключительно на физических лиц. Для коммерческого транспорта она действовать не будет", — цитирует слова политика пресс-служба ЕР.
Турчак объяснил, что депутаты доработают законопроект вместе с правительством, внесут его в Госдуму и оперативно примут в новом созыве.
По мнению секретаря генсовета партии, действующие правила техосмотра приняли в 1994 году, они "уже морально устарели".
"Многие это воспринимают как дополнительный налог или даже оброк при оформлении полиса ОСАГО", — заключил Турчак.
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Из того сообщения стало известно, что Правительственная комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения одобрила предложение, с которым выступила «Единая Россия». Материал об этом размещён на сайте правительства.
"Мы предварительно неоднократно этот вопрос обсуждали с МВД, думали о подходах, советовались, взвешивали ситуацию. Сегодня на комиссии (Правительственная комиссия по безопасности дорожного движения. — Прим. ред.) поддержали эту идею", — процитировала замглавы правительства Марата Хуснуллина его пресс-служба.
При этом вице-премьер отметил, что "за безопасностью своего мотоцикла или автомобиля в первую очередь должен следить собственник".
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Все эти инициативы и предложения перед выборами - яйца выеденного не стоят.
Что имеем сейчас - ТО для машин до 4х лет не требуется.
Старше 4х лет раз в два года.
Старше 10 лет - каждый год.
Что они хотят изменить?
повятся тысячи незастрахованных и аварийных вёдер на дорогах.
[мат]и уже как лет 14 прелогаете запретить правый руль. а кто из вас был на далнем востоке? каков тпм процент леворуких машин? а среди коммунальных?
что помешает школьнику купить такое ведро и выкатить на дорогу?
покупается да при негласном условии что у тебя машина исправна.
Кто б сомневался...