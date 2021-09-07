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В Госдуме предложили отменить обязательный техосмотр

В Госдуме предложили отменить обязательный техосмотр (1 фото + 1 видео)

Автор:
07 сентября 2021 23:55
Сообщество : Автомир
Метки: Россия   видео   госдума   депутаты   инициатива   отмена   политика   техосмотр   
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"Единая Россия" выступила с инициативой отменить принудиловку при проведении технических осмотров личного транспорта граждан страны, заявил секретарь генсовета партии

По информации РИА Новости, в нижней палате Федерального собрания РФ, под эгидой партии ""Единая Россия", обсуждают инициативу об отмене обязательного техосмотра для личного автотранспорта граждан.


"Единая Россия" предлагает сохранить обязательный техосмотр только при смене владельца. И только в случае, если автомобиль или мотоцикл старше четырёх лет. Для всех остальных случаев мы предлагаем процедуру сделать добровольной. Эта инициатива распространяется исключительно на физических лиц. Для коммерческого транспорта она действовать не будет", — цитирует слова политика пресс-служба ЕР.

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Турчак объяснил, что депутаты доработают законопроект вместе с правительством, внесут его в Госдуму и оперативно примут в новом созыве.


По мнению секретаря генсовета партии, действующие правила техосмотра приняли в 1994 году, они "уже морально устарели".


"Многие это воспринимают как дополнительный налог или даже оброк при оформлении полиса ОСАГО", — заключил Турчак.

Из того сообщения стало известно, что Правительственная комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения одобрила предложение, с которым выступила «Единая Россия». Материал об этом размещён на сайте правительства.


"Мы предварительно неоднократно этот вопрос обсуждали с МВД, думали о подходах, советовались, взвешивали ситуацию. Сегодня на комиссии (Правительственная комиссия по безопасности дорожного движения. — Прим. ред.) поддержали эту идею", — процитировала замглавы правительства Марата Хуснуллина его пресс-служба.


При этом вице-премьер отметил, что "за безопасностью своего мотоцикла или автомобиля в первую очередь должен следить собственник".



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Метки: Россия   видео   госдума   депутаты   инициатива   отмена   политика   техосмотр   
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46k
doker 10 часов назад
Для детей.

Все эти инициативы и предложения перед выборами - яйца выеденного не стоят.
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12
Сергей Викторович Полминуты назад
Техосмотры, которые почти все покупают - давно неактуальны и не нужны. А вот рейды на дорогах с проверками - вот это актуальная необходимость!!! Передвижной пост с необходимым оборудованием, останавливается подозрительная машина и проверяется то, что действительно важно для безопасной, и не нарушающей общественный порядок, эксплуатации. К примеру: гейксенон, сабвуфер, прямотоки, тормоза, стекла, топливные магистрали, газовое оборудование и т.д. Все под видеозапись, с фиксацией параметров. И выдача предупреждения с требованием предоставить авто на повторный осмотр в стационарном пункте (только чтобы он был от ГИБДД, а не от ИП дядя Вася), либо прекращение эксплуатации автомобиля, если его передвижение по дорогам общего пользования предоставляет опасность для других участников. Надо вести точечную работу по изъятию действительно опасных автомобилей с дорог нашей страны.
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35k
Alex 7 минут назад
т.е. ждем увеличения количества ДДТ на наших дорогах?
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813
Hornet 11 минут назад
Все по Станиславскому. "НЕ ВЕРЮ!"
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35
Mosgaz Час назад
Популизм перед выборами прекрасен.
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4k
Vladimir Час назад
"Нет такого преступления, на которое не пойдет капитал ради прибыли в 300%" - Томас Даннингт в пересказе Карла Маркса. "Нет такой херни, которую не смогут пообещать депутаты ради продления своего мандата" - уже не помню кто.
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−185
Sweetie 2 часа назад
Пусть все, абсолютно все единоросы сосут куй путина. До последней капли не сплевывая. Взаимоотсосники куевы
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16k
Андрей Н. 2 часа назад
Народ, окститесь!
Что имеем сейчас - ТО для машин до 4х лет не требуется.
Старше 4х лет раз в два года.
Старше 10 лет - каждый год.

Что они хотят изменить?
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2k
ddp 2 часа назад
Эх, не успеют до выборов. Но какой задел на будущее! Можно ещё не один раз использовать. Вместе с отменой транспортного налога.
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6k
Николай 2 часа назад
Это авно анонсировали еще в начале лета, а воз и ныне там...
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125k
Leff 3 часа назад
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2k
Илья 3 часа назад
Это тогда будет, примерно, как в ДНР: "страхуют" автомобили без ТО, даже не глядя на него. А потом, в случае даже мелкого ДТП говорят: "Извините, мы не видели состояние автомобиля до аварии, это не страховой случай"... А ведь страховка обязательна)
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37
Михайло Потапыч 3 часа назад
Какие хорошие депутаты!
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11k
Alex 3 часа назад
перед выборами лайки собирают, единоросы гребанные, вот и вся суть.
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57
Кристофер Робин 3 часа назад
Обязательность отменят, а штрафы за отсутствие ТО в 2500 руб. нет(вступят с 1 февраля следующего года). Вот и весь фокус.
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21k
Влад 4 часа назад
Как отличить не оклеенное такси от личного авто? У нас в семье всегда были Газели, дом в городе, у родителей летний дом в деревне - такая машина полезна. Знакомый купил старенькую Газель на время постройки дома, это удобнее и дешевле чем нанимать.... Как доказать что это не коммерческий транспорт? Причем Газель почему то априори считают коммерческим транспортом, а Додж, L200 или Тундру нет, хотя по факту они все пикапы.
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12
Сергей Викторович Влад 14 минут назад
Меня тоже такой вопрос интересует. У меня вот УАЗ Патриот Пикап. Технически это абсолютно тот же УАЗ патриот, просто чуть подлиннее и багажник (кузовок) отдельно. Но, хоть он и категории В, но в ПТС записан УЖЕ как грузовой бортовой. Записан на частное лицо, для коммерции не используется. Интересно, коснется ли моего пикапчика новая инициатива? Ну и Газель, соглашусь с вами, очень часто используется частными лицами не только для стройки или периодической перевозки для дома, но и как повседневная машина (не у всех есть возможность иметь 2 машины сразу).
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11
TrueValue 4 часа назад
а через годик или два ввести ТО снова с новым названием и х5 ценником, люди новая нефть.
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59
desperado 4 часа назад
а головой подумать, чем это обернется слабо едросы?
повятся тысячи незастрахованных и аварийных вёдер на дорогах.

[мат]и уже как лет 14 прелогаете запретить правый руль. а кто из вас был на далнем востоке? каков тпм процент леворуких машин? а среди коммунальных?
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59
desperado Игорь Мочалов Час назад
а по вашему нет? в гаражах и на улицах.
что помешает школьнику купить такое ведро и выкатить на дорогу?
покупается да при негласном условии что у тебя машина исправна.
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1k
анатолий горленко 4 часа назад
депутаты доработают законопроект вместе с правительством, внесут его в Госдуму и оперативно примут в новом созыве.))))))))))))))))))))

Кто б сомневался...
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6k
Игорь Мочалов 4 часа назад
Да хватит врать то... Изначально с этим предложением выступил начальник МВД, еще в июле. Сенаторы завыли - ибо кого то от кормушки отгоняют этим самым. А тут вдруг - ОПА!!! ЕР решила выступить с предложением!!! Внезапно! На самом деле отмена техосмотра никоим образом на безопасности не скажется. Ибо кто проходил и следжил за авто - он и так будет следить, а кто покупал ТО - те так и продолжили бы покупать, ну, может, чуть дороже. Я понимаю, если бы я заплатил, мне посмотрели, и сказали - вот, надо фары отрегулировать - и тут же ОТРЕГУЛИРОВАЛИ! Вот это я понимаю. А отдавать деньги, чтобы мне посмотрели авто - так я свой авто и так знаю, как свои пять пальцев, мне зачем за это платить...

Ссылка youtu.be
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7k
кот базилий 4 часа назад
Свежо питание , но сериться с трудом.
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