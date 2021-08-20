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Авария дня. Пассажирка выпала из автомобиля во время ДТП

Авария дня. Пассажирка выпала из автомобиля во время ДТП (1 фото + 1 видео)

Автор:
20 августа 2021 12:55
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   проскакун   
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В Павлодаре на пересечении улицы Чокина и проспекта Назарбаева универсал Volkswagen столкнулся с автомобилем Toyota Prius. В момент ДТП на проезжую часть выпала 38-летняя пассажирка.
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Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   проскакун   
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Dihydrogen Monoxide Час назад
пристегнутая бы была, не вылетела бы.
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Sanar 24 минуты назад
Ну тут же одна проблема - не пристёгнутая тушёнка, остальные все молодцы. Кстати рег реально молодец, спутнице - вызывай и сам побежал на помощь.
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Foma Kiniaev 44 минуты назад
Ибланы только так и понимают, что пристёгиваться надо
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5k
Борис Карабанов 49 минут назад
Всё верно. Зачем пристёгиваться? Как известно:
1. Ремни безопасности не дают 100% гарантии. Те, кто пристёгивается, тоже погибают.
2. Организм сам должен перенести последствия аварии без искусственного вмешательства.
3. От применения ремней возможно множество побочных явлений, таких, как потёртости плеча, загрязнение одежды и т.д.
4. Неизвестно из чего делают эти ремни.
5. Чтобы исследовать ремни нужно не менее ста лет, а полувековой опыт не даёт достоверных результатов. Ремни больше вредят. чем помогают.
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