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В Павлодаре на пересечении улицы Чокина и проспекта Назарбаева универсал Volkswagen столкнулся с автомобилем Toyota Prius. В момент ДТП на проезжую часть выпала 38-летняя пассажирка.
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Пострадавшая получила сотрясение головного мозга, переломы трех ребер, рану лобной области, переломы седалищной кости.
Присутствует ненормативная лексика!
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Метки: аварии авария дня авто авто аварии видео дтп проскакун
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1. Ремни безопасности не дают 100% гарантии. Те, кто пристёгивается, тоже погибают.
2. Организм сам должен перенести последствия аварии без искусственного вмешательства.
3. От применения ремней возможно множество побочных явлений, таких, как потёртости плеча, загрязнение одежды и т.д.
4. Неизвестно из чего делают эти ремни.
5. Чтобы исследовать ремни нужно не менее ста лет, а полувековой опыт не даёт достоверных результатов. Ремни больше вредят. чем помогают.