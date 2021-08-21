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Эпичное ДТП на Калиниградской трассе

Эпичное ДТП на Калиниградской трассе (2 фото + 1 видео)

Автор:
21 августа 2021 16:12
Сообщество : Аварии
Метки: Калиниград   авария   видео   дтп   обгон   
714
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Каких только каскадеров не увидишь на дороге. Порой такое происходит, что только и остается покачать головой и спросить, а не сцену из будущего фильма снимали?

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Метки: Калиниград   авария   видео   дтп   обгон   
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7  комментариев
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Сигизмунд Лазаревич Час назад
биба и боба, два [мат]
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Alexader Zhiriakov 22 минуты назад
Два мудака и непрерывная линия разметки.
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patrik1313 24 минуты назад
Путин виноват? Не?
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104
Ви patrik1313 10 минут назад
С языка сняли!!!
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9k
Атеист Полчаса назад
всмысле кто виноват?) Оба!
Через сплошную прут, но второй еще и по зеркалам не смотрит.. Обоих под лишение прав, хотя так и будет :)
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32k
Опаньки Час назад
Биба и Боба
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