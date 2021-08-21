Эпичное ДТП на Калиниградской трассе

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Каких только каскадеров не увидишь на дороге. Порой такое происходит, что только и остается покачать головой и спросить, а не сцену из будущего фильма снимали?
Вчера, на дороге между поселком Талпаки и городом Советск два лихих автомобилиста дружно обгоняли медленно двигающийся поток машин, не обращая внимания на знаки и разделительную полосу.
Вопрос для самых наблюдательных - кто виноват в этом ДТП?
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Метки: Калиниград авария видео дтп обгон
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Через сплошную прут, но второй еще и по зеркалам не смотрит.. Обоих под лишение прав, хотя так и будет :)