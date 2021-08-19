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Дамочка на BMW выбрала не самый подходящий момент для выезда

Дамочка на BMW выбрала не самый подходящий момент для выезда (1 фото + 1 видео)

Автор:
19 августа 2021 14:25
Сообщество : Аварии
Метки: BMW   аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   не уступил   
374
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Женщина на BMW X5 выезжала на главную дорогу налево, обзор ей закрывал припаркованный грузовичок. Больше 10 секунд она ждала походящей возможности выехать и выбрала для этого самый неудачный момент.

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Метки: BMW   аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   не уступил   
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13  комментариев
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4k
Денис Колосов 17 минут назад
ну да, странные маневры.. Если плотное движение, я бы выехал в свою полосу и потом развернулся бы, чем так из-за грузовика.. Хотя и в одном направлении, могла попасть, её невидно нефига.. Вобщем терпеть не могу людей паркующих свои рыдваны перед выездом.
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4
Andrey 5 минут назад
вот даже не знаю,то ли я старею,то ли действительно сейчас на дорогах стало больше неаекватов !
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5k
Борис Карабанов 10 минут назад
Вот скажите, кто для окружающих опасней на дороге - вот эта курица на мощной скоростной машине или дедок-тошнот на "Копейке"?
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5k
Bartello 11 минут назад
C BMW же оно как обычно бывает, вроде и всё правильно сделал а раз, и херня сотворилась.
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587
робт 15 минут назад
регик лошара
всякая х*уета на панели в фокусе камеры, а машины с номерами размытые
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2k
Frank Borman 16 минут назад
- Девушка, ну как же так? Вы права наверное на базаре купили?
- Не купила, а подарили на день рождения!
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50
Mowgley 21 минуту назад
Какая бесстрашная женщина
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4k
VL 23 минуты назад
почему эти вафлистки так остервенело жмут педаль газа? из-за тупости или врождённой истеричности? или сраные туфли на каблуке? или , мля, всё вместе???
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10k
Александр Полчаса назад
Как страшно ездить.
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41k
Элек Мек Полчаса назад
"Спасла" машину малой кровью.
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5k
Ya Полчаса назад
Повезло бабе-значит судьба.
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2k
Vitamin 38 минут назад
Хз как комментировать....
И лохушкой не назовешь, выжидала, присматривалась, делала всё правильно..
А вот отсутствие водительского опыта и контроля над машиной налицо..., вернее на капот рега)
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