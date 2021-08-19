Дамочка на BMW выбрала не самый подходящий момент для выезда

374
1
1
Женщина на BMW X5 выезжала на главную дорогу налево, обзор ей закрывал припаркованный грузовичок. Больше 10 секунд она ждала походящей возможности выехать и выбрала для этого самый неудачный момент.
Источник:
Ссылки по теме:
- Авария дня. Гонщик на BMW столкнулся с Toyota
- Авария дня. «Приора», мусоровоз и велосипедист
- Авария дня. Отчаянная попытка повернуть из Южно-Сахалинска
- Авария дня. Лобовое столкновение в Стрельне
- Авария дня. В Мордовии водитель «ГАЗели» повернул в машину с семьей
Метки: BMW аварии авто авто аварии видео дтп не уступил
29
Понравилось29
Новости партнёров
- Не купила, а подарили на день рождения!
И лохушкой не назовешь, выжидала, присматривалась, делала всё правильно..
А вот отсутствие водительского опыта и контроля над машиной налицо..., вернее на капот рега)