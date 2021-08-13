Киноклише из фильмов про медиков, которые вредят

Интересно, что было раньше - миф или киноклише?

Но так или иначе: делать этого не надо. Человек не сможет откусить себе язык, так как мышцы в тонусе. Во время приступа только кончик языка можно прикусить, а из-за того что идет обильное слюноотделение, кажется, что крови много.

Если попытаться что-то вставить, с силой разжимая при этом челюсть, то ее можно сломать, а то и вам пальцы откусят. А еще, твердый предмет во рту может просто раскрошить и сломать все зубы.

Человека, во время приступа нужно повернуть на бок и придерживать, чтобы он не захлебнулся. Ну и, конечно же, вызвать скорую помощь. Если приступ закончится до приезда, то дезориентированного и напуганного человека нужно успокоить и рассказать, что с ним произошло (ведь это может быть первый в его жизни приступ).