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Киноклише из фильмов про медиков, которые вредят

Киноклише из фильмов про медиков, которые вредят (7 фото)

Автор:
13 августа 2021 17:38
Сообщество : Медицина на Фишках
Метки: больницы   дтп   интересное   кино   медицина   первая помощь   помощь   
924
7
Не все действия киногероев - это руководство к действию по оказанию первой медицинской помощи.
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Метки: больницы   дтп   интересное   кино   медицина   первая помощь   помощь   
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124k
Аааа 38 минут назад
Есть еще другое киноклише, вернее из других фильмов
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777
max20 5 минут назад
В реальной жизни, медработники орут "вызывайте скорую" и разбегаются. Правильно поставить диагноз может 1 из 5-6, в дозировках препаратов лажают на порядок.
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2k
lekha-fil 36 минут назад
Та ты шо?
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