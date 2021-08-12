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Авария дня. Второй день рождения водителя кроссовера

Авария дня. Второй день рождения водителя кроссовера (1 фото + 2 видео)

Автор:
12 августа 2021 12:40
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   бетономешалка   видео   дистанция   дтп   
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На Ленинградском проспекте в Москве водитель автомиксера не успел затормозить и впечатал Nissan X-Trail в сомосвал. Кроссовер оказался серьезно искорежен.
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Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   бетономешалка   видео   дистанция   дтп   
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7  комментариев
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2k
satra 2 часа назад
Опасайтесь этих бетонемешалок. У них типа "заказ, надо быстрее, а то бетон застынет". А если застынет "дохренамиллионов денег выдолбить застывший бетон". Увидел шашечный миксер - ну его, в сторону/ в сторону. Он прет как легковая, а тормозит как локомотив. Опаснее только лесовозы :) если вы понимаете о чем я :)
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15k
Alex ASK Час назад
Интересно, а куда сваливает сомов сОмосвал?
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15k
Serg2001 2 часа назад
А при чем тут "автомиксер не успел затормозить"? У него и шансов то на это не было. Он спокойно шел в своей свободной полосе. Кроссовер сам заспал торможение. Вылез на соседнюю полосу как раз под бетономешалку. Уж лучше бы в "песок" бил, который перед ним. А так реально чудом только жив остался.
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133
Сергей 2 часа назад
Что вообще делали 2 грузовика в левом ряду?
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