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На Ленинградском проспекте в Москве водитель автомиксера не успел затормозить и впечатал Nissan X-Trail в сомосвал. Кроссовер оказался серьезно искорежен.
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Момент столкновения
Последствия ДТП
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