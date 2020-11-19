Женщина такой реакцией просто обескуражена - она живет в этом дворе. В их доме нет никакого распределения парковочных мест, они не куплены и никому не принадлежат.



"А если мне нужно будет срочно ехать на машине, вдруг что-то случиться не дай Бог?! Как в этом случае быть? Люди! Что с вами твориться?!" - поделилась своей проблемой петербурженка в группе в соцсети "Фейсбук".