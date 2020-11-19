В Санкт-Петербурге жительница одного из многоэтажных домов не смогла воспользоваться своим личным автомобилем. Машину заблокировал сосед на Audi, который решил что у него есть «личное» парковочное место во дворе.
Екатерина припарковала свою Suzuki в углу стоянки, а на следующий день не смогла ею воспользоваться, чтобы отвезти дочь в музыкальную школу.
Петербурженка оставила на лобовом стекле синей "Ауди" записку с вежливой просьбой, не запирать ее машину на стоянке.
"Через полтора дня машину не только не убрали, но и поставили рядом вторую Audi без телефона. В первый раз такое со мной", - удивилась Екатерина.
Петербурженка оставила на лобовом стекле синей "Ауди" записку с вежливой просьбой, не запирать ее машину на стоянке.
"Через полтора дня машину не только не убрали, но и поставили рядом вторую Audi без телефона. В первый раз такое со мной", - удивилась Екатерина.
Но история на этом не закончилась. В музыкальную школу ребенок Кати не попал в субботу, а в понедельник она на своем лобовом стекле обнаружила записку вот такого содержания:
"То есть оставить машину на чужом месте, в чужом дворе - это нормально! Теперь будете стоять 2 недели! Я специально не буду забирать машину. Будет уроком, чтобы не занимать чужие места".
"То есть оставить машину на чужом месте, в чужом дворе - это нормально! Теперь будете стоять 2 недели! Я специально не буду забирать машину. Будет уроком, чтобы не занимать чужие места".
Женщина такой реакцией просто обескуражена - она живет в этом дворе. В их доме нет никакого распределения парковочных мест, они не куплены и никому не принадлежат.
"А если мне нужно будет срочно ехать на машине, вдруг что-то случиться не дай Бог?! Как в этом случае быть? Люди! Что с вами твориться?!" - поделилась своей проблемой петербурженка в группе в соцсети "Фейсбук".
"А если мне нужно будет срочно ехать на машине, вдруг что-то случиться не дай Бог?! Как в этом случае быть? Люди! Что с вами твориться?!" - поделилась своей проблемой петербурженка в группе в соцсети "Фейсбук".
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Налицо же препятствие выезду.
А водила Ауди, конечно молодец.
Ну правильно, маленькая красная сузуки, этож не гелик тонированый и не приора с Дагестанскими номерами.
Можно блокировать
Кстати, одно время у меня было "своё" место на парковке пока я ездил на микроавтобусе, просто он был очень длинным и мог нормально встать не мешая никому только в двух местах, я не самозахватом занимался, я просто поговорил с водителями нашего двора и объяснил им ситуацию, они просто по возможности старались не занимать "моё" место, но если других мест не было, то занимали конечно, я не обижался, так же и приезжие занимали - тоже не обижался и никого не запирал, просто парковался на улице вдоль дороги, но в 95% случаев "моё" место было всегда свободно для меня, даже соседи, у которых не было машин, если видели что кто-то из залётных паркуется на "моём" месте, подходили к водителям и культурно объясняли что тут ставится длинный микроавтобус и что больше ему на стоянке никуда не встать, вежливо просили перепарковаться на соседние места, 99% водителей относились с пониманием и перепарковывались.
Там где я проживаю, для таких ситуаций есть выработанный протокол действий.
Звонишь ментам, называешь номер машины заблокировавшей твоё авто.
Они пробивают по базе номер твоего телефона или родственников, звонят и просят убрать машину. Даже если ты заблокировал человека на твоей личной стоянке, ты обязан его выпустить.
Получив звонок от полиции, ответил не ответил не важно, если ты отказываешься убрать машину и разблокировать чужое авто в течении 15 минут или не отвечаеш на телефон. То вызывают эвакуатор, забирают машину на штраф стоянку. В конце это тебе обойдётся в оплату, эвакуатора, оплату штраф стоянки и оплату штрафа за невыполнение распоряжения полиции. Что в сумме около 500-700 баксов.
Так же это работает и с теми кто паркуется на твоей личной парковке, прописанной в документах на квартиру как личное парковочное место, ты приехав домой обнаруживаеш что какой-то редиска запарковался на твоём месте, звонишь ментам, они набирают владельца авто и если он в течении 15 минут не убирает своё корыто с частной собственности, то его забирает эвакуатор.