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Авария дня. Автомобилистка перестроилась под фуру в Новосибирской области

Авария дня. Автомобилистка перестроилась под фуру в Новосибирской области (1 фото + 2 видео)

Автор:
30 июля 2021 10:46
Сообщество : Аварии
Метки: kia   аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   женщина за рулем   
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На втодороге из Бердска в Искитим девушка за рулем автомобиля Kia Ceed при перестроении совершила столкновение с грузовым автомобилем Volvo, после чего вылетела на встречную полосу и столкнулась с Toyota Probox.
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Метки: kia   аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   женщина за рулем   
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10  комментариев
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10k
Dihydrogen Monoxide 56 минут назад
газу, газу давай... идиотка за рулем с идиотом подсказчиком.
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30
Сергей Викторович 14 минут назад
Как же бесят водятлы, которые не могут думать дальше свой личной жопы!!! Про жопу автомобиля подумать ума не хватает.
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14k
Сергей Полчаса назад
К дорожника тоже есть замечание. Три знака "негра", три знака ограничения скорости, даже есть знак запрета обгона (какого-то хера), но... Сцук. Не одного знака "сужение справа". Знаки у нас служат всему что угодно, но не для организации дорожного движения.
И советчик доставляет... редкостный мудак. Подставил тётку.
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2k
boom 39 минут назад
Три раза мигнула, перекрестилась - можно поворачивать!
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1k
Tony 41 минуту назад
наверняка пошли оправдания в стиле; "я не виновата! я же включила поворотник!"
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70k
Иван 53 минуты назад
Вот дура!
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5k
Shade116 56 минут назад
Какие же надо иметь куриные мозги для таких маневров
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13k
Booka1a Час назад
афтса
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