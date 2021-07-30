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На втодороге из Бердска в Искитим девушка за рулем автомобиля Kia Ceed при перестроении совершила столкновение с грузовым автомобилем Volvo, после чего вылетела на встречную полосу и столкнулась с Toyota Probox.
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И советчик доставляет... редкостный мудак. Подставил тётку.