Спортивный мотовездеход Polaris на огромных тракторных колесах

Кроме того, RZR на рынке уже достаточно долго и достаточно популярен, чтобы для него появились комплекты тюнинга не только от Polaris, а и от сторонних фирм. И примеров мы уже видели немало. Но белоснежный RZR на 20-сантиметровых портальных мостах, “медных” 30-дюймовых дисках Forgiato и тракторных шинах – это нечто особенное.