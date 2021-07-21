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Спортивный мотовездеход Polaris на огромных тракторных колесах

Спортивный мотовездеход Polaris на огромных тракторных колесах (6 фото)

Автор:
21 июля 2021 13:42
Сообщество : Автомир
Метки: Polaris   авто   автомир   автомобили   багги   квадроцикл   колесные диски   мото   
246
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Мотовездеход Polaris RZR существует достаточно давно, поэтому часто можно встретить всевозможные крутые модификации. Поговорку о том, что колеса автомобиля формируют 40 процентов его вида, кажется, кто-то понял буквально.
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Метки: Polaris   авто   автомир   автомобили   багги   квадроцикл   колесные диски   мото   
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8k
Uron Полчаса назад
так оно ваще ездит? или тока для фоток
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7k
Влад 6 минут назад
а где стразы от Сваровски?
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