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«Ларгус» чудом не оказался расплющен после столкновения двух большегрузов

«Ларгус» чудом не оказался расплющен после столкновения двух большегрузов (1 фото + 1 видео)

Автор:
28 июля 2021 11:32
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   грузовик   дистанция   дтп   самосвал   
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В Тюмени водитель самосвала протаранил Lada Largus и фуру на путепроводе Федюнинского-Монтажников. Отечественный универсал чудом не оказался зажат между двумя большегрузами.

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Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   грузовик   дистанция   дтп   самосвал   
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6  комментариев
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2k
Заряд бодрости 2 часа назад
второй ДР
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4k
Stas 24 минуты назад
Я бы так быстро, как водила Ларгуса, штаны не смог бы проверить - я б там кирпичи лопатой доставал...
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41k
Элек Мек Полчаса назад
Всем давно известно что второй ряд существует исключительно для фур и большегрузных самосвалов.
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9k
Александр 41 минуту назад
Повезло.А что там с водилой грузовика
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21k
Inter 2 часа назад
Не чудом, водила ларгуса намеренно вырулил ,наверняка поддав газа на передний привод
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388
Alexandr F 2 часа назад
Гонщики
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