«Ларгус» чудом не оказался расплющен после столкновения двух большегрузов

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В Тюмени водитель самосвала протаранил Lada Largus и фуру на путепроводе Федюнинского-Монтажников. Отечественный универсал чудом не оказался зажат между двумя большегрузами.
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