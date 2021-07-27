Новый прицеп-палатку Скиф-2М: мечта автотуриста СССР

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О чем мечтал каждый автотурист в Советском Союзе? Правильно — он хотел купить прицеп-палатку "Скиф". Уникальный портативный "домик" на колесах, который обеспечивал более-менее адекватный ночлег для 3 взрослых и 4 детей!
При отсутствии развитой сети отелей и кемпингов — это было настоящее спасение для любителей автомобильных путешествий по необъятным просторам СССР. Неудивительно, что с рук такие прицепы продавались по цене 2000-2500 рублей, что лишь немногим меньше, чем стоил новый "Запорожец". Моему подписчику удалось найти такой прицеп-палатку "Скиф-2М" в состоянии "капсула времени", который еще не был в работе. Техника 1991 года выпуска все время простояла в гараже без движения, но теперь ее ждет активное использование по прямому назначению!
Первые "Скифы" сошли с конвейера Уральского Производственного объединения «Искра» (город Пермь) в далеком 1975 году. В качестве буксира для "Скифов" допускалось использование абсолютно любого легкового автомобиля тех лет: от "Запорожца" до "Волги". Данные прицепы применялись в виде транспортировочного средства, а также для обеспечения комфортного отдыха туристов, предпочитающих гостиничному комфорту, свободу и независимость перемещения.
Представляли собой специализированные устройства, на основе металлического кузова с тентом, раскладывающиеся в палаточные домики, с необходимым оборудованием для полноценного отдыха взрослых и маленьких путешественников.
Первоначально существовало несколько основных модификаций прицепа, получивших соответствующие цифровые индексы:
- 81061, предназначенный для грузоперевозок, при собственной массе в 130 кг имевший грузоподъемность 150 кг.
- 81062, иначе именуемый «Скиф М».
- 81062-01, или «Скиф М1».
- 81061, предназначенный для грузоперевозок, при собственной массе в 130 кг имевший грузоподъемность 150 кг.
- 81062, иначе именуемый «Скиф М».
- 81062-01, или «Скиф М1».
Прицеп имел два колеса, и, при необходимости, с легкостью трансформировался в довольно комфортную палатку, которая располагалась на высоте примерно метр от земли. Благодаря такой трансформации в импровизированном жилище, возведенном в рекордно короткие сроки (процесс сборки занимал не более 10 минут), можно было организовать три спальных места для взрослых (на крышке прицепа) и 4 полноценных места для сна и отдыха детей (непосредственно, в самом прицепе). Хотя, учитывая тот факт, что ширина его составляла 160 сантиметров, туда можно было уложить и двух взрослых девушек небольшого роста, во всяком случае, места им там вполне хватало.
Помимо этого, он мог с успехом выполнять функцию «стола», за которым можно было разместиться во время очередного «привала» в процессе длительной поездки. При этом вся остальная мебель, включая стулья, а также спальные принадлежности, располагалась внутри прицепа, под его крышкой.
Более современная версия устройства, прицеп палатка Скиф М2 в отдельных исполнениях оснащалась также набором алюминиевых стоек и палаткой, которая устанавливалась рядом с основным модулем и могла использоваться в качестве веранды.
Размеры такого импровизированного дачного домика внушали уважение. Его общая площадь составляла порядка 14 квадратных метров, что можно было сравнить с полноценной (и немаленькой) комнатой в стандартной городской квартире! Таким образом, поставив раскладушки на «веранде», можно было организовать ночлег авто путешественникам из двух автомобилей.
В те далекие времена купить прицеп Скиф можно было за довольно приличные деньги. Первая заявленная цена Скифа была 800 рублей. Совсем не дешево, но — терпимо. Правда, на самом деле уже в середине 1970-х стоимость достигла 1250 рублей. Но спрос на передвижную дачу был стабильным. Средняя цена самой продвинутой модели 2М составлял уже порядка 2000 рублей. Но, все же, покупка стоила того, и пользовалась у советских путешественников большой любовью и популярностью.
К слову сказать, и до сих пор существует немало автолюбителей, которые хотели бы обзавестись этим «чудом техники», несмотря на то, что на сегодняшний день эта модель уже не производится. Желающим сделать такую покупку придется «выложить из кармана» сумму порядка 300-1500 долларов, в зависимости от возраста прицепа, его общего состояния, грузоподъемности и экипировки.
Прицеп Скиф имеет следующие технические характеристики:
- собственная масса — 260 кг.
- полная масса — 300 (420) кг.
- грузоподъемность — 140 кг.
- допустимая нагрузка на сцепное устройство — 30 кг.
- габариты: 2920 х1650 х 900 мм.
- собственная масса — 260 кг.
- полная масса — 300 (420) кг.
- грузоподъемность — 140 кг.
- допустимая нагрузка на сцепное устройство — 30 кг.
- габариты: 2920 х1650 х 900 мм.
Прицеп оборудован независимой подвеской рычажно-пружинного типа, оборудованной гидравлическими амортизаторами, а также тягово-сцепным устройством шарового типа. Имеет два окна. Количество колес – 2 штуки. Максимально допустимая скорость передвижения: 90 км/час.
При этом комплектация версии М 1 включает:
- палатку, ставящуюся прямо на прицепе;
- внутренний чехол для защиты от комаров и москитов;
- «походный» стол;
- комплект из четырех стульев;
- лестницу, предназначенную для подъема внутрь спального отделения (как уже упоминалось, оно располагалось на некотором возвышении над землей);
- противооткатные башмаки для фиксации устройства;
- комплект специальных смазок;
- набор подпорных домкратов.
- палатку, ставящуюся прямо на прицепе;
- внутренний чехол для защиты от комаров и москитов;
- «походный» стол;
- комплект из четырех стульев;
- лестницу, предназначенную для подъема внутрь спального отделения (как уже упоминалось, оно располагалось на некотором возвышении над землей);
- противооткатные башмаки для фиксации устройства;
- комплект специальных смазок;
- набор подпорных домкратов.
Таким образом, среди основных плюсов и достоинств прицепа стоит отметить его небольшой вес, благодаря которому устройство не снижает маневренность и устойчивость автомобиля и не затрудняет его ход, так что, его буксировка не вызывает неудобств даже при длительных передвижениях и путешествиях.
Кроме того, установка палаточного домика не требует тщательного выбора места для его монтажа. Развернуть «походный лагерь» можно, практически, в любой точке маршрута. Единственным недостатком этого «туристического гаджета» является необходимость его постоянной сборки и разборки, хотя продолжительность этой процедуры минимальна. Даже неопытный "турист" может справиться с ней за минут десять-пятнадцать. Еще одно «но»: небольшая грузоподъемность ввиду слабоватых колес, доставшихся прицепу от мотороллера. А, так, в принципе, «Скиф» М1 и М2 — вещь во всех отношениях удобная, полезна и практичная.
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