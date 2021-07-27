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Новый прицеп-палатку Скиф-2М: мечта автотуриста СССР

Новый прицеп-палатку Скиф-2М: мечта автотуриста СССР (25 фото + 1 видео)

Автор:
27 июля 2021 09:47
Сообщество : Автомир
Метки: авто   автомир   автомобили   кемпер   палатка   прицеп   
1066
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О чем мечтал каждый автотурист в Советском Союзе? Правильно — он хотел купить прицеп-палатку "Скиф". Уникальный портативный "домик" на колесах, который обеспечивал более-менее адекватный ночлег для 3 взрослых и 4 детей!

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Метки: авто   автомир   автомобили   кемпер   палатка   прицеп   
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5  комментариев
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7k
Dabus 8 минут назад
Как-то ножки на вид хлипковаты, но вообще, спать над землёй это вполне себе хорошая идея. Моих знакомых как-то смыло вместе с палаткой внезапно начавшимся ливнём :)
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608
Вадим 37 минут назад
У меня такой 88го года. Палатка сгнила, каркас кто-то свиснул. Осталось корыто. Был поставлен на нормальную торсионную ось. Если кому нужна родная подвеска (рычаги+колёса+амортизаторы+колпаки), одна или две живые покрышки (всего 4 или 5) - могу безвозмездно (за вашу доставку) кому-нибудь отдать.
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5k
Ruk 2 часа назад
без матрасов, спать на фанерках не оч
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