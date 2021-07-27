Новый прицеп-палатку Скиф-2М: мечта автотуриста СССР

Прицеп имел два колеса, и, при необходимости, с легкостью трансформировался в довольно комфортную палатку, которая располагалась на высоте примерно метр от земли. Благодаря такой трансформации в импровизированном жилище, возведенном в рекордно короткие сроки (процесс сборки занимал не более 10 минут), можно было организовать три спальных места для взрослых (на крышке прицепа) и 4 полноценных места для сна и отдыха детей (непосредственно, в самом прицепе). Хотя, учитывая тот факт, что ширина его составляла 160 сантиметров, туда можно было уложить и двух взрослых девушек небольшого роста, во всяком случае, места им там вполне хватало.