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Уверенное поражение цели

Уверенное поражение цели (1 фото + 1 видео)

Автор:
23 июля 2021 11:23
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   мотоциклист   хруст   
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В Ижевске мотоциклист ускорился, пытаясь проскочить перекрёсток улиц 9 января и Цветочной на желтый сигнал светофора, но на его пути оказался разворачивающийся налево Kia Rio.

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Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   мотоциклист   хруст   
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14  комментариев
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2k
Frank Borman 2 часа назад
Мотоциклист в порядке. Мозг не пострадал, в виду его отсустствия.
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35k
Олег 37 минут назад
когда меня учили ездить на двух колесах, было даже не правило, а требование не снимать ногу с подножки. Мигающий зеленый было видно очень далеко. Хруст дятел
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6k
Психологическая поддержка 41 минуту назад
Лох
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10k
ЕвгенийДончак Час назад
Искренне надеюсь, что с водителем автомобиля всё в порядке.
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32k
Опаньки Час назад
стандартный финал для двухколесого с нарушением скоростного
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244
Отец Пигидий 2 часа назад
Когда в случае ДТП (не важно по чьей вине)у водителя автомобиля срабатывают подушки, а ремни и крепкий кузов обеспечивают защиту, у мотоциклиста в аналогичной ситуации срабатывают переломы, разрывы тканей и органов, закрыты и открытые чмт. Для того чтобы понять, что в современных условиях, учитывая очень плотный автомобильный траффик и большое количество машин, мотоцикл является средством повышенного травматизма и смертности пилотов, нужно отваляться в реанимации. Потом еще полгода реабилитации и ежедневный прием обезболивающих средств. Наверное только тогда приходит осознание, что двухколесное такси на тот свет нафиг не нужно. Судьба иногда к ним бывает благосклонна и дает второй шанс. Но не все это принимают. Как например в подмосковном Ногинске. Года 2 назад там автоинспектор на мотоцикле при преследовании нарушителя попал в очень серьёзное ДТП, очень долго восстанавливался.
Ссылка www.youtube.com

Но после реабилитации опять сел на нового железного коня.
17 июня 2021 года, он следовал по ул.200лет городу, на служебном мотоцикле. Автоледи не уступив ему дорогу, совершила перед ним поворот. Произошел удар. Сотрудник был эвакуирован на вертолете в московскую больницу, где в последствии скончался
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4k
Борис Карабанов 2 часа назад
Не, ну они реально больные на всю голову, причём это явно заразно.
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8k
Lev Asriev 2 часа назад
Клинический идиот, по-другому не скажешь
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