Уверенное поражение цели

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В Ижевске мотоциклист ускорился, пытаясь проскочить перекрёсток улиц 9 января и Цветочной на желтый сигнал светофора, но на его пути оказался разворачивающийся налево Kia Rio.
Авторский пост
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Метки: аварии авто авто аварии видео дтп мотоциклист хруст
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