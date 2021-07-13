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В Новгородском районе 61-летний водитель, управляя рейсовым автобусом, протаранил стоящий для поворота в левой полосе Opel Corsa. Погибли два человека.
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В серьёзной аварии пострадала 21-летняя водитель легковушки, погибли два её пассажира – мужчины 23 и 25 лет.
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Да, если бы и разрешен был бы, я бы не рискнул. Доехал бы до перекрестка или кольца и развернулся.
Страшная классика!