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Авария дня. ДТП с автобусом под Великим Новгородом

Авария дня. ДТП с автобусом под Великим Новгородом (3 фото + 2 видео)

Автор:
13 июля 2021 10:30
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   смертельное дтп   
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В Новгородском районе 61-летний водитель, управляя рейсовым автобусом, протаранил стоящий для поворота в левой полосе Opel Corsa. Погибли два человека.
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Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   смертельное дтп   
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7  комментариев
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3k
Dmitry_61rus 2 часа назад
На трассе, поворот налево! Никак не оборудованном?!

Да, если бы и разрешен был бы, я бы не рискнул. Доехал бы до перекрестка или кольца и развернулся.
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445
cvintus_1 6 минут назад
Видео никакое, включенный поворотник не заметил. Восклицательный знак хорошо видно
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45
Abeille133 43 минуты назад
водитель автобуса в это время скорее всего втыкал в телефон. теперь он убийца.
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13k
Booka1a 3 часа назад
да водитель вырубился вообще походу. явно скатывался на встречку
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2k
Hunde Beißer2 3 часа назад
Один ипалом торговал,вторая поворачивала где захотелось...
Страшная классика!
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