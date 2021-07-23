Отличное вложение денег: Mercedes-Benz AMG CLK GTR подорожал в два раза за три года и теперь стоит 10 миллионов долларов

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Производитель не можете просто выставить гоночный автомобиль на соревнования, если нет серийной версии этой машины. Так появился на свет дорожный Mercedes-Benz CLK GTR, когда компания Mercedes решила принять участие в гонке FIA GT Championship. Целью было обойти Porsche GT1 (993) и McLaren F1 GTR.
В рамках аукциона в Пеббл-Бич, который организовали представители Gooding & Company, реализуют один из 25-ти единиц ультимативного дорожного суперкара модели Mercedes-Benz CLK GTR.
Небольшая серия авто была построена в конце девяностых годов прошедшего столетия. Во многом они были схожи с «боевыми» CLK GTR, однако больше приспособлены для передвижения по обычным автодорогам.
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В 2018 году аукционный дом Sotheby’s реализовал такое авто за 4, 515 млн. долл. Сейчас машина стоит от 8,5 до 10 млн. долл. (626–736,5 млн. руб.).
Из этого следует, что меньше чем за 3 года транспортное средство стало дороже в два раза!
Из этого следует, что меньше чем за 3 года транспортное средство стало дороже в два раза!
По требованиям FIA, для омологации спортивных прототипов категории GT1 требовалось произвести 25 дорожных авто. Таким образом, выпустили CLK GTR Strassenversion. Базой двухдверки стала гоночная архитектура, которая была приспособлена больше для езды по обычным автодорогам.
6,9 литровый мотор M297 V12 генерировал 612 л.с. Двигатель функционировал с «секвенталкой» Xtrac. Подвеску собирали на двойных поперечных рычагах, однако, с более податливыми амортизаторами, а также пружинами.
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