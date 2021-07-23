Отличное вложение денег: Mercedes-Benz AMG CLK GTR подорожал в два раза за три года и теперь стоит 10 миллионов долларов

В 2018 году аукционный дом Sotheby’s реализовал такое авто за 4, 515 млн. долл. Сейчас машина стоит от 8,5 до 10 млн. долл. (626–736,5 млн. руб.).



Из этого следует, что меньше чем за 3 года транспортное средство стало дороже в два раза!