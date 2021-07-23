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Отличное вложение денег: Mercedes-Benz AMG CLK GTR подорожал в два раза за три года и теперь стоит 10 миллионов долларов

Отличное вложение денег: Mercedes-Benz AMG CLK GTR подорожал в два раза за три года и теперь стоит 10 миллионов долларов (13 фото)

Автор:
23 июля 2021 09:54
Сообщество : Автомир
Метки: Mercedes   Mercedes-Benz   Mercedes-Benz CLK GTR   авто   автоаукцион   автомир   автомобили   
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Производитель не можете просто выставить гоночный автомобиль на соревнования, если нет серийной версии этой машины. Так появился на свет дорожный Mercedes-Benz CLK GTR, когда компания Mercedes решила принять участие в гонке FIA GT Championship. Целью было обойти Porsche GT1 (993) и McLaren F1 GTR.
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Метки: Mercedes   Mercedes-Benz   Mercedes-Benz CLK GTR   авто   автоаукцион   автомир   автомобили   
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Улыбака 2 часа назад
И пылятся эти пожиратели бензина в ангарах, не видя асфальта....
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