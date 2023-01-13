Багги Desert Dynamics с двигателем Chevrolet V8, который может ездить по дорогам общего пользования

В движение вездеход приводит двигатель V8 серии LS1, который впервые дебютировал еще в 1997 году на Chevrolet Corvette C5. Его мощность в стоковом исполнении достигает 350 л.с. Сколько агрегат выдает на багги — неизвестно, но установлен он сзади и работает в связке с трехскоростным автоматом.