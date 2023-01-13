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Багги Desert Dynamics с двигателем Chevrolet V8, который может ездить по дорогам общего пользования

Багги Desert Dynamics с двигателем Chevrolet V8, который может ездить по дорогам общего пользования

Автор:
13 января 2023 09:20
Сообщество : Автомир
Метки: авто   автомир   автомобили   багги   
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Это багги Desert Dynamics для гонок по бездорожью, он оснащен двигателем Chevrolet LS1 V8, установленным сзади, и, что удивительно, он был успешно зарегистрирован для использования на дорогах.

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Метки: авто   автомир   автомобили   багги   
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АнтонПолднев 3 часа назад
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