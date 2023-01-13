Багги Desert Dynamics с двигателем Chevrolet V8, который может ездить по дорогам общего пользования

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Это багги Desert Dynamics для гонок по бездорожью, он оснащен двигателем Chevrolet LS1 V8, установленным сзади, и, что удивительно, он был успешно зарегистрирован для использования на дорогах.
На днях на портале «Bring a Trailer» прошел онлайн-аукцион за багги Desert Dynamics. Данный вездеход построен на базе пространственной стальной рамы с навешанными на нее легкосплавными панелями.
Впрочем, салон у модели практически полностью открыт, а из стекол — есть лишь ветровое. В кабине установлено сразу четыре ковшеобразных кресла со спортивными ремнями безопасности.
В движение вездеход приводит двигатель V8 серии LS1, который впервые дебютировал еще в 1997 году на Chevrolet Corvette C5. Его мощность в стоковом исполнении достигает 350 л.с. Сколько агрегат выдает на багги — неизвестно, но установлен он сзади и работает в связке с трехскоростным автоматом.
Desert Dynamics может похвастаться наличием полностью независимой длинногоходной подвеской, которая позволяет вездеходу уверенно чувствовать себя на любом покрытии. Тормоза у модели дисковые и многопоршневые (на всех колесах).
Интересно, что от своих «одноклассников» данный багги отличается наличием допуска на дороги общего пользования. Конкретно выставленный на торги экземпляр имеет калифорнийские номера. В рамках аукциона его удалось продать за 58 000 долларов США.
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Метки: авто автомир автомобили багги
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