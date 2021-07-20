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Автомобиль без водителя спровоцировал ДТП и врезался в здание

Автомобиль без водителя спровоцировал ДТП и врезался в здание (1 фото + 1 видео)

Автор:
20 июля 2021 12:49
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   автомобиль без водителя   автомобиль укатился   видео   дтп   мелкое дтп   
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В Уфе автомобиль Lada Largus без водителя выкатился на перекресток улиц Цюрупы и Достоевского, спровоцировал ДТП, а затем врезался в здание. Можно ли привлечь водителя Largus к ответственности?

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Метки: аварии   авто   автомобиль без водителя   автомобиль укатился   видео   дтп   мелкое дтп   
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13  комментариев
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1k
kosterok 2 часа назад
Привлечь отсутствующего водителя лады не получиться, так как к ДТП привело несоблюдение дистанции водителем.
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25k
Григорий 40 минут назад
Вот это ему свезло! Никого не зацепил, никого не убил, и мягонько остановился о стену дома чуть-чуть испортив бок.
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27k
lem02 42 минуты назад
Владелец отвечает за принадлежащее ему имущество.
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5k
Tim_G 47 минут назад
Главное что пешеходов пропустил!
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12k
banzai7 48 минут назад
Не думал, что восстание машин начнётся в Уфе с Ларгуса.
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1k
Василич 57 минут назад
Конечно можно привлечь! Впаять ему штраф по максимуму, 500рублей.
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1k
Lovels Travel 2 часа назад
На такой скорости, да влететь в жопу - это верх мастерства.
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20k
Matrosskin 2 часа назад
Ларгусавода привлекут за ДТП со зданием, т.к. не обеспечил невозможность самопроизвольного движения (как-то так звучит пункт ПДД). За ДТП на перекрёстке будет решать группа разбора и, возможно, суд - имел ли водитель темной машины техническую возможность остановится и в чём причина аварии - в выезде Ларгуса или в несоблюдении дистанции.
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1k
Василий 2 часа назад
Как тебе такое, Рогозин?
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4k
Борис Карабанов 2 часа назад
Беспилотные "Лады" тестируют?
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111
Fisher1979 2 часа назад
Эта машина устроила меньше ущерба чем был бы в ней водитель.
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