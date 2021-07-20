Автомобиль без водителя спровоцировал ДТП и врезался в здание

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В Уфе автомобиль Lada Largus без водителя выкатился на перекресток улиц Цюрупы и Достоевского, спровоцировал ДТП, а затем врезался в здание. Можно ли привлечь водителя Largus к ответственности?
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