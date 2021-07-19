Мягкая посадка: курьезное ДТП с мотоциклистом

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Авторский пост
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Метки: аварии авто авто аварии видео дтп мотоциклист хруст
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Можно ездить быстрее потока на дороге, но тогда надо просчитывать ситуацию на 3-5 шагов вперед и ВИДЕТЬ куда едешь, это же азы, нет?
Сколько бы колес у тебя ни было.
вообще в 2х колесах выигрывается времени достаточно в пробках глухих, в московии, по сравнению с авто.
встал в междурядку стоячую и пили себе 40 км'/ч, все равно проедешь раза в 3 быстрее чем на авто.