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Мягкая посадка: курьезное ДТП с мотоциклистом

Мягкая посадка: курьезное ДТП с мотоциклистом (1 фото + 1 видео)

Автор:
19 июля 2021 14:35
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   мотоциклист   хруст   
1618
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Быстрый мотоциклист эффектно влетел в остановившийся для поворота автомобиль.

Авторский пост

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Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   мотоциклист   хруст   
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26  комментариев
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12k
Паша Эмильевич 2 часа назад
У нас в Могилёве эффектнее было)))
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10k
gnyS i 17 минут назад
Низко летел, к дождю.
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439
Дмитрий 21 минуту назад
не соблюдение скоростного режима.
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3k
portroy Полчаса назад
Удивляют черти, что на авто, что на мото, которые перестраиваются или заезжают в закрытые повороты на ДОПах в стиле "прыжка веры"! Как можно не глядя такое делать? А если бы там не мягкий солярис а асфальтоукладчик был? Или грузовик с острым как бритва металлоломом.
Можно ездить быстрее потока на дороге, но тогда надо просчитывать ситуацию на 3-5 шагов вперед и ВИДЕТЬ куда едешь, это же азы, нет?
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28k
Fat Lynx 37 минут назад
Когда стою на левый поворот, постоянно очкую что кто-то приедет сзади... ибо долбо-ё-бов пруд пруди!
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555
Prays 53 минуты назад
Водитель АМ совсем что ли в зеркала не смотрит? Стоит, занял целый ряд. Должен был посмотреть назад, в зеркало, и отъехать. Не умеешь видеть сквозь машины и предугадывать откуда появится в междурядье спокойно едущий 100 км/ч перестраиваясь три ряда самокатчик - не садись за руль. Надо уважать двухколесных участников движения. Наверное так рассматривается ситуация со стороны самокатчиков.
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14k
ВОВЧЕГ Час назад
Я с утра домой обломки принесу, был я с Явой, а теперь я отсосу!
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2k
leto2016 Час назад
Ппц дятел
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14k
albedo 2 часа назад
Мораль - не стоит ехать быстрее потока и держи дистанцию.
Сколько бы колес у тебя ни было.
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1k
Lovels Travel 2 часа назад
и пущай полетает
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5k
Олег 3 часа назад
К успеху даже не пришел, а прилетел!
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4k
Борис Карабанов 3 часа назад
Может быть, хрусты - это какая-то секретная курьерская служба? Может быть, они доставляют срочные секретные пакеты, от доставки которых зависит судьба всего государства? Иначе я не могу объяснить их стиля и скорости езды.
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238
cheburashka Борис Карабанов 2 часа назад
Всё верно. Они доставляют органы нуждающимся.
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238
cheburashka Александр 46 минут назад
посильно помогают
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11k
Eltiftel 3 часа назад
хорошо, что люди не пострадали
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2k
Frank Borman 3 часа назад
Не грусти - похрусти! Похрусти задним стеклом машины!
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