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В Гагаринском тоннеле водитель ВАЗа играл в «шашки» и вылетев в правый ряд на большой скорости врезался в припаркованный грузовик «Гормоста».
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Находившиеся в салоне ВАЗа люди оказались зажаты в салоне. Медицинская помощь потребовалась четырем пострадавшим.
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