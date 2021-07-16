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Авария дня. В Москве «шашечник» влетел в припаркованный грузовик спецслужб

Авария дня. В Москве «шашечник» влетел в припаркованный грузовик спецслужб (1 фото + 1 видео)

Автор:
16 июля 2021 11:15
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   ваз   видео   дтп   смертельное дтпшашечник   
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В Гагаринском тоннеле водитель ВАЗа играл в «шашки» и вылетев в правый ряд на большой скорости врезался в припаркованный грузовик «Гормоста».
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Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   ваз   видео   дтп   смертельное дтпшашечник   
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19  комментариев
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6k
КОСТЯН 2 часа назад
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7k
ЗА КИБЕРНЕТИКУ 15 минут назад
рафик не виноват)))
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423
Дмитрий 15 минут назад
премию Дарвина....
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4k
Vladimir Полчаса назад
В соблюдении ПДД уже никто не верит. Из-за таких вот убланов, дорожные рабочие перед началом работ прикрываются грузовиками. Скоро бульдозеры ставить начнут.
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1k
Moon24 Полчаса назад
Ржу-не-могу ))))) Идиотов не жалко )
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272
Олег Полчаса назад
Ох как приятно смотреть на конченых уродов шашечников в момент аварии, чтоб им ноги оборвало!!!
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4k
Shtoppi 52 минуты назад
Автор, ты бы не нагнетал с "грузовиком спецслужб" в заголовке. Там вроде были простые дорожные рабочие.
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35k
Олег Час назад
Берем бланки и пишем протоколы. 1. опасная езда( шашки) 2. нестандартные фонари 3. превышение скорости. возможно еще тонированные стекла
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2k
ProstoBoBka 2 часа назад
ПДД не для четких пацанов!
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33k
Alex 2 часа назад
100% черные были.
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14k
dimitr 2 часа назад
Жаль, что это не со всеми шашечниками случается.
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Комментарий удален. Причина: флуд
24k
272
Олег Vazari Полчаса назад
... но неужели нельзя ездить как нормальный человек не прыгая как [мат] с полосы в полосу? По делом идиоту.
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1k
Hallo FreeSpace 2 часа назад
как этот маневр им в голову приходит ?
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1k
Иван Иванов 2 часа назад
Предсказуемый и поучительный финал "бесстрашной доблести" шашечника
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