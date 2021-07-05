Бампер и колеса от McLaren F1 GTR оценили дороже новой Toyota Camry

Колёсные диски выглядят бывшими в употреблении — на них видны царапины и сколы. В это же время состояние заднего бампера от того же суперкара названо «очень хорошим гоночным», хотя карбоновая деталь, выкрашенная в жёлтый цвет, также поцарапана. Продавец приводит историческое изображение McLaren F1 GTR, с которого снят бампер — суперкар запечатлён во время гонки.