Бампер и колеса от McLaren F1 GTR оценили дороже новой Toyota Camry

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Гоночный McLaren F1 GTR - это автомобиль с настенных плакатов в спальне. Сегодня его редкость и легендарный статус сделали его недоступным, а цены на аукционах достигают восьмизначных чисел. Сегодня мы можем заполучить кусочек этого автомобильного шедевра.
Британская компания Infinitous выставила на продажу задний бампер от гоночного суперкара McLaren F1 GTR в цветах оригинальной ливреи Harrods, в которой тот выступал в сезоне 1995 года. За запчасть просят 20 тысяч фунтов (примерно 2 миллиона рублей), что выше базовой стоимости новой Toyota Camry в России. А на аукционе RM Sotheby's можно купить комплект заводских колёс от того же суперкара: они стоят как подержанная Lada Granta.
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Разноширокие 19-дюймовые колёсные диски чёрного цвета использовались в нескольких гонках: McLaren F1 GTR с шасси номер 06R ездил на них в сезонах 1995 и 1996 годах, в том числе и в «Ле-Мане». Аукционисты рассчитывают выручить за них до 3 тысяч евро или 258 тысяч рублей.
Колёсные диски выглядят бывшими в употреблении — на них видны царапины и сколы. В это же время состояние заднего бампера от того же суперкара названо «очень хорошим гоночным», хотя карбоновая деталь, выкрашенная в жёлтый цвет, также поцарапана. Продавец приводит историческое изображение McLaren F1 GTR, с которого снят бампер — суперкар запечатлён во время гонки.
Набор колёсных дисков находится в Германии, бампер — в Великобритании. По какой причине суперкар оказался разукомплектованным, ни тот, ни другой продавец не уточняют.
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