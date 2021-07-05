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Бампер и колеса от McLaren F1 GTR оценили дороже новой Toyota Camry

Бампер и колеса от McLaren F1 GTR оценили дороже новой Toyota Camry (8 фото)

Автор:
05 июля 2021 14:19
Сообщество : Автомир
Метки: McLaren   McLaren F1   авто   автомир   автомобили   бампер   запчасти   колеса   
157
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Гоночный McLaren F1 GTR - это автомобиль с настенных плакатов в спальне. Сегодня его редкость и легендарный статус сделали его недоступным, а цены на аукционах достигают восьмизначных чисел. Сегодня мы можем заполучить кусочек этого автомобильного шедевра.
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Метки: McLaren   McLaren F1   авто   автомир   автомобили   бампер   запчасти   колеса   
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18k
Ego sum qui sum 4 часа назад
и сколько у него ТО стоит?
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Олег 2 часа назад
Автор, тебя на Авито забанили или засмеяли?
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