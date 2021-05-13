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Mercedes SLK 32 AMG должен был умереть, чтобы получилась эта реплика 300 SL Gullwing

Mercedes SLK 32 AMG должен был умереть, чтобы получилась эта реплика 300 SL Gullwing (14 фото)

Автор:
13 мая 2021 09:50
Сообщество : Автомир
Метки: mercedes-benz   mercedes-benz 300 sl   авто   автомир   автомобили   кастомайзинг   копия   реплика   
343
14
Это извечный вопрос: какая самая красивая машина из когда-либо построенных? Некоторые скажут, что это Jaguar E-Type, так считал даже Энцо Феррари, другие скажут, что это Lamborghini Miura. Еще один часто возникающий ответ - Mercedes 300 SL. Показанный здесь автомобиль не является подлинным «Крылом чайки», но является неплохим рестомодом в его стиле.
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Метки: mercedes-benz   mercedes-benz 300 sl   авто   автомир   автомобили   кастомайзинг   копия   реплика   
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1  комментарий
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Pabl 4 часа назад
уплотнители на дверях и на боковых окнах кривенькие или это так сфотано?
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