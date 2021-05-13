Это извечный вопрос: какая самая красивая машина из когда-либо построенных? Некоторые скажут, что это Jaguar E-Type, так считал даже Энцо Феррари, другие скажут, что это Lamborghini Miura. Еще один часто возникающий ответ - Mercedes 300 SL. Показанный здесь автомобиль не является подлинным «Крылом чайки», но является неплохим рестомодом в его стиле.

0 Источник: В южноафриканском Кейптауне выставлен на продажу необычный рестомод, на создание которого у местных специалистов ушло 5 лет, — вариация на тему легендарного Mercedes-Benz 300 SL на платформе родстера SLK 32 AMG выпуска 2001 года. Просят за спорткар 1 800 000 местных рэндов — это примерный эквивалент 126 тысяч долларов или 9,36 миллиона рублей. В России за сопоставимые деньги можно купить, к примеру, 367-сильный Mercedes-AMG GT 43.

0 Источник: В процессе создания двадцатилетний родстер получил полностью новый кузов, сделанный из алюминия, — его спроектировали в том числе и с использованием данных лазерного сканирования кузова оригинального 300 SL. Реплика оказалась на 400 килограммов легче донора.

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0 Источник: Все кузовные панели для проекта Gullwing Tribute выполнены вручную. Ради повышения жёсткости корпуса в него интегрирован стальной каркас безопасности.

0 Источник: Судя по фото, интерьер спорткара остался штатным — он отделан красной кожей наппа и снабжён кондиционером. Не изменилась и силовая установка. Это 350-сильный V6 объёмом 3,2 литра в паре с пятиступенчатым «автоматом». Пробег спорткара не уточняется, но продавцы утверждают, что коробка переключается плавно, а ускоряется купе бодро.

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