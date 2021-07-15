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Велосипедист проехал на «красный» и сбил женщину

Велосипедист проехал на «красный» и сбил женщину (1 фото + 1 видео)

Автор:
15 июля 2021 11:53
Сообщество : Аварии
Метки: Велосипедист   аварии   авто   видео   дтп   пешехода сбили   пешеходный переход   
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В Чебоксарах на улице Калинина два велосипедиста проехали на красный сигнал светофора, один из них сбил женщину, переходившую дорогу по пешеходному переходу. Пострадавшую доставили в больницу с подозрением на сотрясение.

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Метки: Велосипедист   аварии   авто   видео   дтп   пешехода сбили   пешеходный переход   
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13  комментариев
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7k
Tamdima 2 часа назад
Бл вот урод!!! И урод еще один за ним проехал, сука даже не остановился. И я так понимаю он прислонив пострадавшую к столбику, собирался съэпаться, жалко видео обравается!
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68
Племянник Путина Полминуты назад
что велосепидораст делал на зебре на велосипеде?
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80
Airbiker 4 минуты назад
Вот же дятел, 1 велосипедист из ста велосипидарастов соблюдают ПДД, когда едут по дорогам. В основном же бараны бестолковые! Вызвать ГАИ и вхреначить ему наказание по полной по КоАП.
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20k
Евгений 10 минут назад
Давно уже пора ввести права, номера, налоги на велосипеды. Хочешь почувствовать себя взрослым? Бери на себя ответственность взрослого.
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8k
Maddy8 13 минут назад
Шлемом прямо в голову.
Зачем помогают вставать? Чтобы типа всё в порядке, ну я поехал? Сперва узнай как пострадавший.
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9k
3.6o6pa 19 минут назад
В парке у знакомого дочь сбил такой же летун. Вызвали гайцов и оформили ДТП. Лечение за счет лесикапедиста (перелом челюсти... не у него, у неё:))
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809
Елена Захарова 2 часа назад
Как они уже все достали, развозчики еды на великах, которые шуруют по пешеходке, товарищи на самокатах с моторами.... Реально уже бесят. Идешь по тротуару и только уворачиваешься от них. Страшно, когда на самокате, со скоростью 25 км в час, несется здоровый мужик под 120 кг.
Или Джамшуд из развозки... те вообще никуда не смотрят.
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7k
Алеksей 2 часа назад
как велосипедист заявляю: два урода! Жаль только что от первого женщина пострадала.
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Johnny

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