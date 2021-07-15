Велосипедист проехал на «красный» и сбил женщину

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В Чебоксарах на улице Калинина два велосипедиста проехали на красный сигнал светофора, один из них сбил женщину, переходившую дорогу по пешеходному переходу. Пострадавшую доставили в больницу с подозрением на сотрясение.
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