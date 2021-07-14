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«Слона-то я и не приметил»: автобус сбил молодого человека в Санкт-Петербурге

«Слона-то я и не приметил»: автобус сбил молодого человека в Санкт-Петербурге (1 фото + 2 видео)

Автор:
14 июля 2021 11:09
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   автобус   видео   дтп   пешехода сбили   пешеходный переход   
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На Ленинградской улице в посёлке Песочном 58-летний водитель маршрутного автобуса сбил 19-летнего парня на пешеходном переходе и едва не переехал его. Пострадавший получил тяжёлые травмы.

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Метки: аварии   авто   авто аварии   автобус   видео   дтп   пешехода сбили   пешеходный переход   
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24k
Vazari 2 часа назад
Парня буквально скомкало и затянуло под автобус, но , как всегда нашлись мудаки, которые не считаясь с возможными травмами, вытянули его за руки из-под автобуса...
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35k
Олег Полчаса назад
Что за мода пошла? Водитель автобуса пил кофе, курил, разговаривал по телефону и считал сдачу. А этот потерпевший перед капотом крутится
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27k
EvilHomer Час назад
Пешеходам необходимо понять, что соблюдать пункт 4.5 ПДД им важнее, чем водителям соблюдать ПДД пункт 14.1. Дорога - повышенный источник опасности для пешеходов, т.к. дороги сделаны для автомобилей, пешеходы должны переходить дорогу с опаской озираясь по сторонам, даже на зеленый сигнал пешеходного светофора, так как на кону их жизнь и здоровье. Доверяйте свою жизнь себе, не оставляйте на усмотрение водителя.
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835
Not Found! Час назад
Парень, конечно, ротозей, за что и получил не по детски (переломы плеча, рёбер и таза)! А водитель, что - "герой" (ну да, спасибо, не раздавил колесом)?. В "культурной столице" ПДД для пешеходного перехода у "крупных слонов" свои?
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9k
Шурум-бурум Час назад
молодой человек всем в очередной раз продемонстрировал, что машина НЕ .бёт, а давит.
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1k
Yus 2 часа назад
То ли бессмертие купил, то ли сохранился. С детского сада учат "Остановись, убедись, что транспорт остановился!"
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