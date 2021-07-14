«Слона-то я и не приметил»: автобус сбил молодого человека в Санкт-Петербурге

На Ленинградской улице в посёлке Песочном 58-летний водитель маршрутного автобуса сбил 19-летнего парня на пешеходном переходе и едва не переехал его. Пострадавший получил тяжёлые травмы.

0 Пострадавшего госпитализировали с переломами плеча, рёбер и таза.

На Ленинградской улице в посёлке Песочном 58-летний водитель маршрутного автобуса сбил 19-летнего парня на пешеходном переходе и едва не переехал его. Пострадавший получил тяжёлые травмы. 2021-07-14T11:09:42+03:00