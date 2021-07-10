В сети появилось видео смертельного ДТП с участием пожарной машины

Главная версия трагедии – у автомобиля отказали тормоза. Проверка случившегося продолжается.



В пресс-службе МЧС по Хабаровскому краю сообщили: "Выражаем глубокие соболезнования родным и близким, коллегам из 35 пожарной части противопожарной службы Хабаровского края. Тяжело терять товарищей, с которыми бок и бок и не раз приходилось бороться с огнем, спасать жизни людей. Память о мужестве, отваге, профессионализме преданных своему делу коллег останется в наших сердцах. Также желаем сил и терпения тем, кто находится в больнице и за жизнь которых борются врачи, и членам их семей".