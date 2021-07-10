В сети появилось видео смертельного ДТП с участием пожарной машины

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9 июля пожарная бригада спешила на помощь своим коллегам, но случилась трагедия, унёсшая жизни двух пожарных.
В пригороде Хабаровска произошло возгорание и на место были отправлены несколько пожарных бригад. Одна из машин на большой скорости врезалась в забор частного дома и снесла его.
Водитель и командир отделения погибли на месте. Двое других сотрудников госпитализированы с тяжёлыми травмами. У одного из них переломы нижних конечностей и грудной клетки, а у другого сотрясение мозга и ушибы.
Главная версия трагедии – у автомобиля отказали тормоза. Проверка случившегося продолжается.
В пресс-службе МЧС по Хабаровскому краю сообщили: "Выражаем глубокие соболезнования родным и близким, коллегам из 35 пожарной части противопожарной службы Хабаровского края. Тяжело терять товарищей, с которыми бок и бок и не раз приходилось бороться с огнем, спасать жизни людей. Память о мужестве, отваге, профессионализме преданных своему делу коллег останется в наших сердцах. Также желаем сил и терпения тем, кто находится в больнице и за жизнь которых борются врачи, и членам их семей".
В пресс-службе МЧС по Хабаровскому краю сообщили: "Выражаем глубокие соболезнования родным и близким, коллегам из 35 пожарной части противопожарной службы Хабаровского края. Тяжело терять товарищей, с которыми бок и бок и не раз приходилось бороться с огнем, спасать жизни людей. Память о мужестве, отваге, профессионализме преданных своему делу коллег останется в наших сердцах. Также желаем сил и терпения тем, кто находится в больнице и за жизнь которых борются врачи, и членам их семей".
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По тому, что я видел на видео, тормоза отказали у водителя. Встречаются такие, врубят мигалку, выпучат шары и тапку в пол. Я однажды с таким зимой по гололеду по городу на вызов скатался, потом сказал, что лучше пешком в следующий раз пойду. Вылечился просто - на перекрестке цепанул легковушку, отремонтировал и мигалка не помогла. Стал аккуратнее ездить, долго потом работал.