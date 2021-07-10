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В сети появилось видео смертельного ДТП с участием пожарной машины

В сети появилось видео смертельного ДТП с участием пожарной машины (5 фото + 1 видео)

Автор:
10 июля 2021 20:23
Сообщество : Аварии
Метки: дтп   пожарная бригада   пожарные   тормоза   хабаровск   хабаровский край   
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9 июля пожарная бригада спешила на помощь своим коллегам, но случилась трагедия, унёсшая жизни двух пожарных.

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Метки: дтп   пожарная бригада   пожарные   тормоза   хабаровск   хабаровский край   
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4  комментария
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Neo 3 часа назад
Почтим погибших при исполнении служебного долга, хотя бы отсутствием срача в комментах.
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Dmitry_61rus 3 часа назад
Блин, я не пойму. Не знаю как у Урала, у Камаза стоят энергоаккумуляторы. Хрен поедешь пока воздуха не накачаешь. А еще дублирующие системы торможения. Если тормозной пневмошланг лопнет, просто колом колеса встанут. Память погибшим!
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