Дорожные "учения" на кольце в Тольятти

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На перекрестке с круговым движением по улице Маршала Жукова водитель автомобиля с регистратором решил проучить автомобилиста на белом Range Rover.
Авторский пост
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Наверное, у обоих очень много свободного времени на разбор, оформление и ремонт. Тут каждый вправе сам выбирать как тратить свободное время.
Ну и перестраивайся в правый ряд, так же удобнне, как минимум.
Видимо реально в реге проснулся учитель ПДД, да еще и с кучей свободного времени.
На дорогах есть пдд,а свои понятия о "красоте" держи при себе
Такой радиус заложил, что начинаешь думать, что он спецом решил поднасрать Рейнжику.
В любом случае это не касается конфликта в момент съезда с кольца.