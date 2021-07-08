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Дорожные "учения" на кольце в Тольятти

Дорожные "учения" на кольце в Тольятти (1 фото + 1 видео)

Автор:
08 июля 2021 11:57
Сообщество : Аварии
Метки: Range Rover   аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   учитель на дороге   
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На перекрестке с круговым движением по улице Маршала Жукова водитель автомобиля с регистратором решил проучить автомобилиста на белом Range Rover.

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Метки: Range Rover   аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   учитель на дороге   
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16  комментариев
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2k
Максим 3 часа назад
Нарушаешь? В целом твоя ответственность. Но "учить" тех, кто едет по правилам?
Наверное, у обоих очень много свободного времени на разбор, оформление и ремонт. Тут каждый вправе сам выбирать как тратить свободное время.
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3k
Макс 9 минут назад
Встретились два достойных друг друга. Обычно после мелких ДТП начинают ездить более аккуратно, по крайней мере какое-то время и на серьёзных скоростях несколько раз подумают: правильно ли я перестраиваюсь? Надо ли мне кого-то учить?
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17k
KOSTELLO Полчаса назад
Формально Лендровер, конечно нарушил, но мне маневр рега вообще не понятен.
Ну и перестраивайся в правый ряд, так же удобнне, как минимум.
Видимо реально в реге проснулся учитель ПДД, да еще и с кучей свободного времени.
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21k
Михаил Сметанкин 50 минут назад
Так рег же сам нарушил. Съехал с крайнего ряда сразу в средний.
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1k
Провокатор Час назад
Начнём с того, что рег сам нарушает правила. Он должен был либо продолжить движение прямо по кольцу, либо съехать с кольца в крайне правую полосу.
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615
Вальдемар 2 часа назад
Давайте будем объективны, на месте автора: если бы там были малолетки на жигулях - яб пропустил, если б красивый порш 911 - я б пропустил. Но вот любой БМВ, Ландровер и прочие Крузаки, мерсы и ауди - не пропустил бы - жизнь положу но метра асфальта не дам. Так как у меня таких денег нет, да, мне завидно, и да этот ублюдок получит от меня в свой красивый лакированный бок. А уж если еще и номер красивый...
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6k
Кружок 2 часа назад
ПДД ПДДой, но автор тоже тот ещё г*ндон ...
Такой радиус заложил, что начинаешь думать, что он спецом решил поднасрать Рейнжику.
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9k
Александр 3 часа назад
Всех учителей надо лишать прав.
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4k
Roman 3 часа назад
Про требование держаться как можно правее при повороте направо водитель с регистратором наверное забыл.
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