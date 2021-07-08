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Авария дня. В Петрозаводске насмерть сбили пожилого мужчину

Авария дня. В Петрозаводске насмерть сбили пожилого мужчину (1 фото + 1 видео)

Автор:
08 июля 2021 11:02
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авария дня   авто   видео   дтп   пешехода сбили   пешеходный переход   смертельное дтп   
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На Ругозерском переулке в Петрозаводске 30-летний водитель Renault Logan насмерть сбил 80-летнего пешехода. Пенсинер пересекал дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
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Метки: аварии   авария дня   авто   видео   дтп   пешехода сбили   пешеходный переход   смертельное дтп   
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9  комментариев
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4k
Leonid 2 часа назад
Солнце ослепило? Притормози!!!
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1k
anatolis 2 минуты назад
природный фактор, солнце...
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8k
kaboza 15 минут назад
спецом чтоле, или тупил в моргенхератиктокнутого? урод бл...
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52k
Нанук Паналык 45 минут назад
Похоже на преднамеренное убийство!
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225
(-♛-) Est quaedam flere voluptas 49 минут назад
Когда уже водятлы поймут, что в их руках не только их жизни!!! Думаю 8 лет, так же как и Ефремову, этому козлу дать надо! Это ж уже как умышленное убийство!!!
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10
Илья Час назад
Слепошарый идиот .
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4k
Борис Карабанов 2 часа назад
КАК!? Как ещё убеждаться в собственной безопасности? Как догадаться, что еле плетущийся, останавливающийся, казалось бы, автомобиль продолжит движение через переход не тормозя и просто тебя переедет?
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11k
Вася 2 часа назад
водилу расстрелять на.х.уй !!!!! тупо сбил не тормозя даже !!!!
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4k
Иван 2 часа назад
Он в него целился что ли?
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