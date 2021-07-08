470
1
1
На Ругозерском переулке в Петрозаводске 30-летний водитель Renault Logan насмерть сбил 80-летнего пешехода. Пенсинер пересекал дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
Предыдущая часть
Предыдущая часть
Источник:
Ссылки по теме:
- Авария дня. Наркоман сбил ребенка на пешеходном переходе
- Авария дня. В Казани автобус сбил насмерть девушку
- Авария дня. В Новосибирске мужчина бросился под бензовоз
- Авария дня. В Севастополе на «зебре» водитель сбил девушку
- Авария дня. В Ленинградской области женщина сбила девочек на пешеходном переходе
11
Понравилось11
Новости партнёров