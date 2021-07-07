1169
1
2
В Грязинском районе на трассе Липецк-Усмань 52-летний водитель Chevrolet Aveo уснул за рулем и совершил столкновение со встречным тягачом DAF. Gосле столкновения оба транспортных средства улетели в кювет.
Предыдущая часть
Предыдущая часть
Момент столкновения
Последствия ДТП
Источник:
Ссылки по теме:
- Авария дня. Три человека погибли и пятеро пострадали в Архангельской области
- Авария дня. Последний обгон "ГАЗелиста" в Новосибирской области
- Авария дня. В Вологде виновник смертельного ДТП получил условный срок
- Авария дня. Трагическая поездка с семьей на море
- Авария дня. Смертельное ДТП со "скорой" в Самарской области
23
Понравилось23
Новости партнёров