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Авария дня. Уснувший водитель отправился на тот свет

Авария дня. Уснувший водитель отправился на тот свет (1 фото + 2 видео)

Автор:
07 июля 2021 11:01
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   смертельное дтп   уснул за рулем   
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В Грязинском районе на трассе Липецк-Усмань 52-летний водитель Chevrolet Aveo уснул за рулем и совершил столкновение со встречным тягачом DAF. Gосле столкновения оба транспортных средства улетели в кювет.
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Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   смертельное дтп   уснул за рулем   
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5  комментариев
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13k
Объект реальности 3 часа назад
у авео с краш-тестами плоховато.
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2k
Яков 9 минут назад
Обгоняльщикам повезло
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22k
MrGod Полчаса назад
Поспать не захотел на обочине, теперь в земле поспит.
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Johnny

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