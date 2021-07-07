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Блогеры не перестают придумывать самые изощренные способы, чтобы порадовать своих подписчиков и привлечь новую аудиторию. Эти любители бездорожья из Санкт-Петербурга отправили в плавание «Крузак» верхом на БТР, но что-то пошло не так!
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Плюс однозначно...
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Или как два других дурака (Эдвард деБил и Литвин) просто бросили там же?