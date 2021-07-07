Блогеры не перестают придумывать самые изощренные способы, чтобы порадовать своих подписчиков и привлечь новую аудиторию. Эти любители бездорожья из Санкт-Петербурга отправили в плавание «Крузак» верхом на БТР, но что-то пошло не так!

0 Отвага и мужество капитана перешла все границы!