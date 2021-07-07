Блогеры попытались переправить «Крузак» на другой берег верхом на БТР, но это было плохой идеейБлогеры не перестают придумывать самые изощренные способы, чтобы порадовать своих подписчиков и привлечь новую аудиторию. Эти любители бездорожья из Санкт-Петербурга отправили в плавание «Крузак»...