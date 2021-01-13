«Капсула времени» Lincoln Town Car 1993: владелец не ездил, жена сохранила, а внук продал

На люминесцентной панели приборов красуется пробег в 948 миль, и он полностью реален. Первый владелец, к сожалению, не успел насладиться своей шикарной покупкой, вскоре его не стало, а жена не захотела продавать машину, решив сохранить её на память о родном человеке.



Так и простоял Линкольн в гараже без движения четверть века, пока в свою очередь уже не достался внуку этих людей, ну а он уже решил продать семейную реликвию.