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«Капсула времени» Lincoln Town Car 1993: владелец не ездил, жена сохранила, а внук продал

«Капсула времени» Lincoln Town Car 1993: владелец не ездил, жена сохранила, а внук продал (29 фото + 2 видео)

Автор:
13 января 2021 08:25
Сообщество : Автомир
Метки: Town Car   lincoln   lincoln town car   авто   автомир   автомобили   капсула времени   найдено на ebay   
1053
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«Капсула времени», услышав это словосочетание, сердце многих любителей классических автомобилей начинает биться чаще, в то время как разум сразу начинает искать подвох. Мол, как так, кто-то купил машину затем, что бы на ней не ездить? Очень странно.

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Метки: Town Car   lincoln   lincoln town car   авто   автомир   автомобили   капсула времени   найдено на ebay   
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17k
SolomonA 3 часа назад
Бесит вот эта логика: "О, бабушка с дедушкой и папа с мамой так берегли этот автомобиль! Надо его продать!"
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12k
Совранский SolomonA 3 часа назад
Когда не заработал сам - не ценишь(((
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6k
Юрий 2 минуты назад
Внук, наверное, не по своей воле продал машину, причем не за дорого. Влетел, видимо, в какое-то дело, деньги нужны срочно, машину могли и так забрать. Иначе не поддается логическому объяснению продажа такой машины за небольшую цену.
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921
Murych 41 минуту назад
Блин! Как классно выглядит!
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6k
Marlboro 59 минут назад
Круто. Я бы тоже не отказался на таком колесить. Сын лопух, нет чтобы еще подождать 10-15 лет, мог бы вообще как раритет продать. А так менее 30 лет машине. Если бы я мог вернуться в прошлое, я бы переубедил свою бабушку продавать дедов жигуль. Оставил бы его себе на память.
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31k
Олег Час назад
Эпохальный автомобиль, место ему в музее.
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−3
Vadim Час назад
У соседа была в 1994 купил, машина не убиваемая!
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