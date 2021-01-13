«Капсула времени» Lincoln Town Car 1993: владелец не ездил, жена сохранила, а внук продал

«Капсула времени», услышав это словосочетание, сердце многих любителей классических автомобилей начинает биться чаще, в то время как разум сразу начинает искать подвох. Мол, как так, кто-то купил машину затем, что бы на ней не ездить? Очень странно.
К сожалению, в наши дни, особенно на просторах бывшего СССР нередко встречаются машины, тщательно восстановленные после долгой эксплуатации, как правило, экземпляры ранних выпусков, в основном «Волги» и машины Волжского автозавода. Реже встречаются «Москвичи», и в единичных случаях – «Запорожцы».
По ту сторону океана автомобилей без пробега, разных гаражных и амбарных находок на порядки больше. И как правило, все они – честные. Там много независимых экспертов, способных различить подвох уже на расстоянии.
Этот Lincoln Town Car был собран в 1993 году, куплен в том же году, и до наших дней сохранился в первозданном виде даже не пройдя обкатку.
Этот Lincoln Town Car был собран в 1993 году, куплен в том же году, и до наших дней сохранился в первозданном виде даже не пройдя обкатку.
На люминесцентной панели приборов красуется пробег в 948 миль, и он полностью реален. Первый владелец, к сожалению, не успел насладиться своей шикарной покупкой, вскоре его не стало, а жена не захотела продавать машину, решив сохранить её на память о родном человеке.
Так и простоял Линкольн в гараже без движения четверть века, пока в свою очередь уже не достался внуку этих людей, ну а он уже решил продать семейную реликвию.
Так и простоял Линкольн в гараже без движения четверть века, пока в свою очередь уже не достался внуку этих людей, ну а он уже решил продать семейную реликвию.
Хоть этот линкольн и построен на базе платформы Panther, на которой делали такие утилитарные полицейско-таксишные Ford Crown Victoria, но имеет множество оригинальных фишечек, своейственных статусным авто тех времен.
В салоне практически нет пластика, отделка из натурального дерева, велюра и кожи. Сиденья спереди хоть и раздельные, но еще походи на сплошной диван. Сзади – шикарный широкий двухместный диван.
Панель приборов ламповая, в самом прямом смысле слова, хоть и не тёплая. Вся информация передается через люминесцентные панели – индикаторы. Здесь даже есть индикация расстояния, которое можно проехать на имеющемся запасе топлива.
За комфорт отвечает система климат – контроля, так же с цифровым управлением, кассетная магнитола с микропроцессорным управлением, электростеклоподъемники на всех дверях, электрорегулировки зеркал.
Водительское сиденье, кстати, тоже с электрорегулировкой, подразумевалось, что владелец сам будет управлять своей машиной, а не водитель. Еще в качестве опции был установлен бесключевой доступ, который еше с панелькой, на которой надо было набирать код.
190-сильный V8 объемом 4.6 литра в паре с четырёхступенчатой АКПП был компромиссным вариантом по динамичности и экономичности, если это слово вообще применимо к полноразмерным американским седанам. Коробка, кстати, с электронным управлением и овердрайвом.
Тормоза на всех колёсах дисковые, с ABS, но насколько я знаю, хорошей эффективностью они не отличались. Впрочем, их вполне хватало для размеренной езды. Не думаю, что кому-то пришло бы в голову считать Town Car спортивной машиной. Кстати, подвеска здесь – пневма с завода, правда, только на задней оси. Спереди обычные пружины.
Как и подобает честной «капсуле времени», с машиной сохранились все дилерские документы, из которых нетрудно узнать, что в 1993 году она обошлась владельцу в 35429 долларов и еще около 600 долларов обошлась доставка.
Кажется, наследник сильно продешевил, продав в конце 2020 года этот шикарный седан, сохранившийся в первозданном виде всего за $17000.
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