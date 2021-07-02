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Авария дня. Жесткий наезд на пешехода в Тамбовской области

Авария дня. Жесткий наезд на пешехода в Тамбовской области (1 фото + 1 видео)

Автор:
02 июля 2021 14:13
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   пешехода сбили   
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В поселке Строитель Тамбовского района водитель автомобиля Ford Focus сбил молодого парня на пешеходном переходе. На видео видно, что пешеход начал перебегать дорогу еще на красный сигнал светофора.
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Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   пешехода сбили   
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2  комментария
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917
Электрик 2 часа назад
Пляяя, он ещё и на крыше его вёз какое-то время.....
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15k
Пумба Час назад
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