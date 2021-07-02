Авария дня. Жесткий наезд на пешехода в Тамбовской области

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В поселке Строитель Тамбовского района водитель автомобиля Ford Focus сбил молодого парня на пешеходном переходе. На видео видно, что пешеход начал перебегать дорогу еще на красный сигнал светофора.
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