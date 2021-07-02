Китайский джип с русскими корнями, который выпускают больше полувека

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Вам случайно ничего не напоминает эта машина? В её облике узнается силуэт ГАЗ-69, задок – вылитый УАЗ 469, да и двери формой похожи.
Передняя часть своя, оригинальная, а если открыть капот, то можно там увидеть практически копию мотора УМЗ-451. Называется всё это Beijing Jeep BJ212 (Бэйцзин Джип, Пекинский Джип), а появился он в далёком 1965 году.
Я не раз встречал мнение, что этот автомобиль – китайский клон нашего УАЗ 469, но это не совсем так. Уазик появился позднее. Его разработка началась еще в конце пятидесятых, но путь на конвейер оказался очень долог.
Beijing Jeep BJ212, некоторые сходства имеются
Впрочем, с ранними прототипами ульяновского внедорожника «Бэйцзин» сходства имеет, так что может китайские товарищи выклянчили ставшие ненужными наброски ранних прототипов.
Техническая схожесть с ГАЗ-69 как раз легко объяснима – первым внедорожником Beijing стала лицензионная копия советского «Козлика». Машину выпускали для нужд китайской армии и разных госструктур, поэтому в частой модернизации нужды не было, ведь конкуренция отсутствовала.
Техническая схожесть с ГАЗ-69 как раз легко объяснима – первым внедорожником Beijing стала лицензионная копия советского «Козлика». Машину выпускали для нужд китайской армии и разных госструктур, поэтому в частой модернизации нужды не было, ведь конкуренция отсутствовала.
Тем не менее, к середине шестидесятых китайцы подумали, что внедорожник морально устарел и решили обновить модель. Кузов лепили сами, а на мотор, насколько я понял, купили всё-же лицензию. Трансмиссию и подвеску поначалу оставили как есть.
Приборный щиток нам хорошо знаком по ГАЗ-51, по лицензии выпускавшийся в Китае
Мотор мощностью 70 л.с., его рабочий объем 2.4 литра, коробка передач трёхступенчатая и двухступенчатая раздатка.
На этой машине 1986 года мосты неразрезные, но к концу шестидесятых появилась версия «Пекина» с независимой передней подвеской, на двойных рычагах, и задним мостом на пружинах. В этом плане китайцы ульяновцев сильно опередили.
А теперь, откуда Jeep появился в названии. В середине восьмидесятых, после долгих переговоров American Motors Corporation подписывает с китайской стороной соглашение о совместном предприятии. Так появилась Beijing Jeep Automobile Co. Ltd, и первой машиной этой совместной компании стал не Beijing Jeep Cherokee, как официально считается, а вот такой Beijing Jeep BJ212.
1986 год
Глобальная модернизация производства и обновления модельного ряда началась, конечно, с Черокана, но от своего старичка китайцы тоже не отказались. Пережив многочисленные модернизации, он сохранил узнаваемый облик и понемногу выпускается по сей день.
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