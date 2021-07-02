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Китайский джип с русскими корнями, который выпускают больше полувека

Китайский джип с русскими корнями, который выпускают больше полувека (17 фото + 1 видео)

Автор:
02 июля 2021 12:04
Сообщество : Автомир
Метки: авто   автомир   автомобили   внедорожник   китайский автомобиль   
622
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Вам случайно ничего не напоминает эта машина? В её облике узнается силуэт ГАЗ-69, задок – вылитый УАЗ 469, да и двери формой похожи.

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Метки: авто   автомир   автомобили   внедорожник   китайский автомобиль   
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ZmeyUA 2 часа назад
У меня на ЛуАЗе почти точно такой щиток был
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радик геннадиевич 2 часа назад
на ДВ,в армии ,85-87 часто видел такие аппараты.нам говорили: это машина пограничников сопредельного государства"пекин",похожий на наш уаз. еще видел как погранкомиссар кнр ездил по льду амура на ниве 2121,беленькая машина.люди из этого автомобиля прогоняли рыбаков китайских к своему берегу,чтобы не заходили за середину реки
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