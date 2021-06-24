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"Профессиональные" дальнобойщики идут на обгон

"Профессиональные" дальнобойщики идут на обгон (1 фото + 1 видео)

Автор:
24 июня 2021 14:18
Сообщество : Автомир
Метки: авто   большегруз   видео   дальнобойщик   обгон   пдд   
813
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Водитель автомобиля с регистратором повстречал несколько дальнобойщиков, которые совершали обгоны не обращая внимания на знаки и дорожную разметку.

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Метки: авто   большегруз   видео   дальнобойщик   обгон   пдд   
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7  комментариев
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62k
Доктор Джонс 2 часа назад
вы в слове "долпойопщики" столько ошибок наделали!
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34k
kalinser Полчаса назад
Это раньше дальнобои были шоферской элитой,сейчас основная масса это бывшие гопники газелисты.
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9k
harlamov Час назад
Экстренное заседание интернет-штаба ГИБДД объявляется открытым))
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639
And Kkk Час назад
Это был пид@рас и убийца, а не дальнобойщик.
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3k
Андрина Час назад
Особенно офигенно когда на дороге из двух полос один грузовик начинает обгонять другой, а тот которого обгоняют не дает его обогнать.И они едут по обеим полосам вровень.
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2k
Frank Borman Час назад
Профессианалы, они и есть аналы.
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