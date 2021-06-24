"Профессиональные" дальнобойщики идут на обгон

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Водитель автомобиля с регистратором повстречал несколько дальнобойщиков, которые совершали обгоны не обращая внимания на знаки и дорожную разметку.
Авторский пост
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Метки: авто большегруз видео дальнобойщик обгон пдд
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