Вся правда об электробусах КАМАЗ — почти 3 года на улицах Москвы

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В последнее время в сети в очередной раз участились негативные публикации о пассажирских электробусах. Возможно, появился заказ от конкурентов или просто авторы пытаются таким образом хайпануть, публикуя заведомо ложную информацию. Дабы читатель понимал, как на самом деле обстоят дела с этой техникой — публикуем материал об электробусах, в котором рассмотрим эту технику по конкретным пунктам.
Электробусы КАМАЗ впервые вышли на маршруты Москвы в сентябре 2018 года. Внедрение этого нового инновационного электротранспорта сразу же вызвало бурное обсуждение общественности. Противники высказывали предположения, что российский электробус – это сырой не обкатанный продукт, который не сможет выдержать суровую российскую зиму, при этом ставились под сомнения надёжность аккумуляторов, экологичность и экономичность электробусов. Однако реальную эффективность любого нового транспорта можно оценить лишь после длительной эксплуатации. Как показала практика, электробусы КАМАЗ полностью оправдали ожидания заказчика.
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Работа в любую погоду
Электробусы продемонстрировали свою надёжность, успешно отработав три зимы без сбоев и задержек, выдержав даже ледяной дождь в Москве. Впрочем, они прекрасно работают и в жару - инженеры и конструкторы «КАМАЗа» предусмотрели эксплуатацию электробуса в различных климатических условиях. Так, он способен работать в диапазоне температур от -40°С до +40°С. Все агрегаты и системы обеспечивают работу в любую погоду за счёт применённых материалов и конструкции.
Экологичность
По этому показателю электробусы также убедительно демонстрируют свою эффективность. В прошлом году благодаря развитию электробусной сети в Москве выбросы в воздух загрязняющих веществ сократились примерно на 400 тонн. К примеру, замена одного дизельного автобуса на электробус позволяет уменьшить выбросы углекислого газа в окружающую среду на 60,7 тонны в год. В этом году в тех районах, где вместо автобусов на маршруты выйдут электробусы, количество выбросов может сократиться на 60,2 тысячи тонн, а в 2022 году – на 85,7 тысячи тонн. Таким образом, камазовская техника вот уже почти три года вносит большой вклад в улучшение экологической обстановки российской столицы.
Экономичность
За два с половиной года благодаря приобретённым электробусам в Москве удалось избежать использования 9,8 млн литров дизельного топлива и сэкономить на отказе от его закупки больше 413 млн рублей.
Аккумуляторы
Вызывают улыбку предположения некоторых москвичей, уверенных, что работы аккумуляторов электробусов хватит максимум на год. Батареи в составе электробусов, поставленных ещё в 2018 году, сегодня функционируют без нареканий и по-прежнему быстро заряжаются. К слову, аккумулятор электробуса рассчитан, как минимум(!), на 20 тыс. циклов полного заряда/разряда. А учитывая интенсивность использования электробусов КАМАЗ в столице, в рамках заключенного контракта предусмотрена замена батареи электробуса (за счёт Москвы) через 7,5 лет после поставки техники, но никак не через год.
Маневренный
Электробус, в отличие от других видов электротранспорта, не зависит от проводных сетей и рельсов. При необходимости он может оперативно объехать место ДТП или сменить маршрут в любой момент. Конечно, он не заедет в узкую улочку где-нибудь в центре Москвы, но возникает резонный вопрос: а зачем это делать, если в подобных местах даже нет остановок общественного транспорта и не предусмотрен проезд пассажирского транспорта в принципе?
Бесшумность
Благодаря своей инновационной начинке электробус действительно работает тише по сравнению с дизельными автобусами. Этот момент отмечают практически все московские пассажиры в ходе различных опросов. Претензии по поводу писка во время закрытия дверей или звуков информатора вызывают откровенное недоумение. Бесшумный – не значит полностью беззвучный. Кстати, а пассажиров тоже надо заставить молчать, чтобы в салоне было действительно тихо?
Комфортабельный
Москвичи уже привыкли к удобствам в салоне электробусов. Однако разработчики не останавливаются на достигнутом. Так, например, глубокой проработке была подвергнута климатическая установка. Для повышения энергосбережения и комфорта пассажиров внедрены тепловые завесы дверных проёмов и бокового остекления: тёплый воздух зимой и прохладный летом подаётся через специальные отверстия над стеклопакетом. Поставщиком климатического оборудования на постоянной основе ведётся работа по разработке улучшенного ПО, направленная на повышение эффективности работы климатической системы и, соответственно, комфорта пассажиров.
Пунктуальность
Без комментариев. Самый пунктуальный транспорт в Москве – это метро, но даже там случаются сбои в расписании по самым разным причинам.
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Хех, только в чью пользу? ))
Не говоря уже о том, что КПД у дизельного ДВС 40-50% у электро 80 с хреном. Остается вопрос в экологичности батарей конечно.
Но все это хрень. Даже если бы расклад был бы противоположный, то в городской среде электродвигатели рулят. Т.к. не выбрасывают под окна тебе клубы дыма. Это касается не только общественного транспорта, а транспорта в целом. Вот за городом, там где люди не живут, можно и покоптить немного. Корабли там всякие, самолеты, межгородские автоперевозки и пр.
Завидуют 3.14дораси, зато и пишут таякие ложи .
https://www.interfax.ru/moscow/691204https://www.interfax.ru/moscow/691204
Если верить статье, то стоимость одного электробуса 55 млн рублей, тогда как ЛиАЗ, например, будет стоить порядка 12-13 млн рублей.
Экология? Да, возможно Вы и правы, только вот батареи утилизировать надо. Да и само "топливо", оно ведь не совсем "чистое", даже учитывая, что автобусы не чадят, этим занимаются электростанции.
А так да, достаточно комфортное средство передвижения. В Москве после ввода полос для общественного транспорта так и вовсе заметен прогресс.
Сплошная экологичность!