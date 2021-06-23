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Вся правда об электробусах КАМАЗ — почти 3 года на улицах Москвы

Вся правда об электробусах КАМАЗ — почти 3 года на улицах Москвы (4 фото)

Автор:
23 июня 2021 14:41
Сообщество : Автомир
Метки: Москва   камаз   пассажирский транспорт   техника   транспорт   электробусы   
931
4
В последнее время в сети в очередной раз участились негативные публикации о пассажирских электробусах. Возможно, появился заказ от конкурентов или просто авторы пытаются таким образом хайпануть, публикуя заведомо ложную информацию. Дабы читатель понимал, как на самом деле обстоят дела с этой техникой — публикуем материал об электробусах, в котором рассмотрим эту технику по конкретным пунктам.
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Метки: Москва   камаз   пассажирский транспорт   техника   транспорт   электробусы   
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327
На хер ЗАПАД! 4 часа назад
Работаю я с ними!Холодная зима-поломка.Жаркое лето-поломка.А в общем,если не знать стоимость и подводные камни,не плохой и удобный трансорт
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30k
russger 11 минут назад
"удалось избежать использования 9,8 млн литров дизельного топлива и сэкономить на отказе от его закупки больше 413 млн рублей"

Хех, только в чью пользу? ))
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7k
Alexandr Barhudarov Час назад
А троллейбусы просто ппц как вредно , а производство/утилизация акков ппц как полезно ...
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976
Евгений Час назад
Я не эксперт, но авторы - говорящие про экологичность электротранспорта слегка лукавят. И дело не в утилизации аккумуляторов - что пока дорого и не экологично, так же как их производство. Нам электричество не ангелы с неба дарят. Его производят. В частности - " По состоянию на начало 2021 года, на территории Москвы эксплуатировалась 41 электростанция общей мощностью 10 865 МВт, в том числе три гидроэлектростанции, 32 тепловые электростанции (в том числе 16 энергоцентров, обеспечивающих энергоснабжение отдельных предприятий), три мусоросжигательных завода с попутной выработкой электроэнергии, две электростанции на биогазе и один пневмоэлектрогенераторный энергоблок." Дизтопливо не сожгли обычные автобусы. Ну ок - электроэнергию выработали ТЭЦ и ТЭС. Сожгли не соляру а мазут. КПД дизельного двигателя примерно 40 % - преобразовывается тепловая энергия в механическую напрямую. КПД ТЭС - те же 40%, но в этом случае мы получаем электричество. Теряем его при передаче по проводам. Заряжаем аккумулятор - ещё потери, КПД электродвигателя до 100 кВт 0.75-0.9, то бишь ещё потери. В итоге мазута надо сжечь больше. А ТЭС ТЭЦ и мусоросжигалки тоже в небо гадят дай боже. Как итог - потратили энергию на откуп экологам, действующим по принципу - чего глаз не видит того сердцу не жаль.
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2k
Анатолий 2 часа назад
Сэкономленные на дизеле деньги это прекрасно. А можно узнать счета за свет, которые набегают при зарядке этих автобусов? И кстати электричество они получают , внезапно, с АЭС и прочих "грязны" источников энергии. Это не говоря уже про утилизацию этих батарей....
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8k
MihailoSerbiya 2 часа назад
Даже я в Сербии услишал про акумуляторах в етих автобусах .Знаю что они особого типа и могу служит годами.Какаято револуционая технология в производстве акумуляторах .Россиская !
Завидуют 3.14дораси, зато и пишут таякие ложи .
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18k
astrakhaner 4 часа назад
езжу на т28 - там чё неудобно: сзади 3 сидения - один гастарбайтер без маски оккупирует ещё и калякает по домофону и всем стоять приходиться слушать - так бы 2 человека пожилых могли присесть
Ссылка vk.com
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21k
Сибиряк 4 часа назад
Стоимость эксплуатации и утилизации, в студию!
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2k
Максим 4 часа назад
Меня только стоимость смущает.
https://www.interfax.ru/moscow/691204https://www.interfax.ru/moscow/691204

Если верить статье, то стоимость одного электробуса 55 млн рублей, тогда как ЛиАЗ, например, будет стоить порядка 12-13 млн рублей.
Экология? Да, возможно Вы и правы, только вот батареи утилизировать надо. Да и само "топливо", оно ведь не совсем "чистое", даже учитывая, что автобусы не чадят, этим занимаются электростанции.

А так да, достаточно комфортное средство передвижения. В Москве после ввода полос для общественного транспорта так и вовсе заметен прогресс.
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