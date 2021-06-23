Вся правда об электробусах КАМАЗ — почти 3 года на улицах Москвы

По этому показателю электробусы также убедительно демонстрируют свою эффективность. В прошлом году благодаря развитию электробусной сети в Москве выбросы в воздух загрязняющих веществ сократились примерно на 400 тонн. К примеру, замена одного дизельного автобуса на электробус позволяет уменьшить выбросы углекислого газа в окружающую среду на 60,7 тонны в год. В этом году в тех районах, где вместо автобусов на маршруты выйдут электробусы, количество выбросов может сократиться на 60,2 тысячи тонн, а в 2022 году – на 85,7 тысячи тонн. Таким образом, камазовская техника вот уже почти три года вносит большой вклад в улучшение экологической обстановки российской столицы.