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Авария дня. В Татарстане водитель сбил бабушку с внучкой

Авария дня. В Татарстане водитель сбил бабушку с внучкой (1 фото + 1 видео)

Автор:
23 июня 2021 10:50
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   жесть   смертельное дтп   
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На трассе в Зеленодольском районе 46-летний водитель Opel Insignia совершал обгон и сбил пожилую женщину, которая шла по встречной обочине вместе со своей внучкой.
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Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   жесть   смертельное дтп   
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7  комментариев
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11k
Вася Час назад
солнце слепит - куда тварь обгонять ??!
нас в советской школе учили, если идёшь по трассе - всегда навстречу движению.. тут люди спиной, и ничего не видят
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13k
Роберт Шекли 14 минут назад
Могли же оставить попутку и доехать без проблем - дорога же прямая - никто бы не отказал
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1k
Илья 22 минуты назад
А они по дороге шли или по обочине? машина с полосы не уходила, а их сбила.
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755
Довер Иванович 56 минут назад
Плохая новость.
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8k
Cornho Час назад
Спешил очень? Ну что, успел? Как так можно вообще?..
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104
Pchelout Час назад
Ужас, нет слов...
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