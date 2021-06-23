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На трассе в Зеленодольском районе 46-летний водитель Opel Insignia совершал обгон и сбил пожилую женщину, которая шла по встречной обочине вместе со своей внучкой.
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От удара 65-летняя пенсионерка погибла на месте происшествия. 12-летнюю девочку госпитализировали в Зеленодольскую ЦРБ с травмами различной степени тяжести.
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нас в советской школе учили, если идёшь по трассе - всегда навстречу движению.. тут люди спиной, и ничего не видят