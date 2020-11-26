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Авария дня. ДТП с автобусом в Калужской области

Авария дня. ДТП с автобусом в Калужской области (5 фото + 1 видео)

Автор:
26 ноября 2020 10:42
Сообщество : Аварии
Метки: авария   авария дня   авто   авто авария   автобус   видео   дтп   на красный   
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В Дзержинском районе трассе Калуга — Медынь 56-летний водитель грузовика MAN с прицепом проехал на красный сигнал светофора и столкнулся пассажирским автобусом ПАЗ. В аварии пострадали семь человек.
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Метки: авария   авария дня   авто   авто авария   автобус   видео   дтп   на красный   
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2  комментария
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Seledochnik Час назад
Очередной гонщЕг на самосвале. Ощущение, что их как на подбор с ГАЗелей попересаживали на серьезную технику. Техника поменялась, а стиль маршрутчика остался.
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Алексей 19 минут назад
Пазик от страха пасажирами обделался. Это было бы смешно, если бы не было так грустно.
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