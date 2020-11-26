В Дзержинском районе трассе Калуга — Медынь 56-летний водитель грузовика MAN с прицепом проехал на красный сигнал светофора и столкнулся пассажирским автобусом ПАЗ. В аварии пострадали семь человек.
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Грузовой автомобиль опрокинулся на бок, а из задней части автобуса на проезжую часть выпали два пассажира.
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