Тогда и сейчас: посмотрите на эволюцию мусоровозов за 100 лет

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Рассказываем, когда появились, показываем, как выглядели и совершенствовались машины для вывоза бытовых отходов — мусоровозы.
Thornycroft (1897)
Считается, что первый самоходный мусоровоз появился в 1897 году в западном Лондоне. Он назывался Thornycroft — по имени фирмы-изготовителя Thornycroft Steam Wagon and Carriage Company, у которой муниципальный совет Чизвика заказал вагонетку с паровым двигателем и кузовом новой конструкции, предназначенным для «сбора пыли и бытового мусора».
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Karrier Colt Refuse truck (1929)
В 20-х — 30-х годах прошлого столетия грузовики для вывоза мусора стали довольно распространенным явлением в Европе. Поначалу это были машины с открытым кузовом, но из-за источаемого их грузом зловония, а нередко и выпадения его на дорогу, закрытые варианты стали более предпочтительными.
Ford Model AA Leach Refuse Getter (1932)
Примерно в те же годы мусоровозы появились и в Северной Америке. Главной проблемой такой техники была необходимость поднимать тяжелые баки и ведра для выгрузки. Однако уже в 1929 году была придумана и внедрена тросовая система затягивания мусора в бункер-кузов мусоровоза.
Saurer 3CT1D (1939)
Но настоящую революцию в этом совершил американский бизнесмен и изобретатель Джордж Демпстер. В 1937 году он придумал систему с мусорными контейнерами на колесах, которые механически опрокидывались в грузовик. Демпстер назвал ее в свою честь Dempster-Dumpster. А еще считается, что именно тогда вошло в обиход понятие мусорного контейнера.
GMC FC352 Garwood Load-Packer Garbage Truck (1947)
Прогресс в отрасли не стоял на месте, и уже через год после инновации Демпстера в кузовах мусоровозов стали появляться уплотнители отходов, позволяющие вывезти за раз гораздо больше мусора. В числе первых гидравлические прессы для уплотнения содержимого кузова мусоровоза получили машины от детройтской фирмы Garwood Industries.
Mercedes-Benz L 4500 KUKA Müllwagen (1948)
В послевоенной Германии фирма KUKA из Аугсбурга выпустила собственный вариант мусоровоза с необычным роторным прессом. В нем вращающаяся цилиндрическая часть внутри кузова благодаря винтовым направляющим автоматически сжимала отходы, а при обратном вращении могла их также легко вываливать на свалке.
Magirus-Deutz S 3500 Meiller-Absetzkipper (1952)
Несколькими годами позже немецкая фирма Meiller предложила другую схему вывоза крупногабаритного мусора с полной погрузкой контейнеров при помощи манипулятора в задней части платформы. Сейчас, кстати, такие механизмы тоже применяются для вывоза больших контейнеров со строительными отходами.
International Harvester AC-160 Bowles Refuse Truck (1956)
В середине пятидесятых уже заявивший о себе ранее американский изобретатель Джордж Демпстер придумал и реализовал новую схему загрузки отходов в мусоровоз — фронтальную. Правда, широкого применения эта его разработка не получила до 1970-х годов.
ГАЗ-93М (1956)
В те годы по улицам городов Советского Союза ездили такие мусоровозы на базе модели ГАЗ-51Д, у которой задний свес рамы был укорочен для самосвалов ГАЗ-93А. В задней части находился гидравлический пресс для уплотнения отходов в кузове, а сам кузов при разгрузке поднимался как у самосвала.
ERF KV 64P (1960)
Подобные портальные мусоровозы для нас уже не в диковинку. Они встречаются по сей день, но реализованы на шасси более современных и актуальных грузовых моделей.
ГАЗ М-30 (1966)
Впрочем, в СССР тоже были необычные варианты мусоровозов. Например, такая машина для уборки мусора в контейнерах. В ее кузов, оснащенный манипулятором с дистанционным управлением и специальным зажимом, помещалось до 8 ящиков для мусора или столько же пищевых контейнеров.
Mack LR Heil Refuse Truck
Одна из последних значительных инноваций в области постройки мусоровозов появилась в далеком 1969 году в США. В Скоттсдейле, в Аризоне был представлен первый автомобиль с автоматической боковой загрузкой. Этот мусоровоз мог собирать 1135-литровые контейнеры, тратя на подъем каждого всего по 30 секунд. При этом водитель машины даже не выходил из кабины. Эту систему в Штатах используют и по сей день.
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