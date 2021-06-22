Тогда и сейчас: посмотрите на эволюцию мусоровозов за 100 лет

Одна из последних значительных инноваций в области постройки мусоровозов появилась в далеком 1969 году в США. В Скоттсдейле, в Аризоне был представлен первый автомобиль с автоматической боковой загрузкой. Этот мусоровоз мог собирать 1135-литровые контейнеры, тратя на подъем каждого всего по 30 секунд. При этом водитель машины даже не выходил из кабины. Эту систему в Штатах используют и по сей день.