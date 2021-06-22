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Тогда и сейчас: посмотрите на эволюцию мусоровозов за 100 лет

Тогда и сейчас: посмотрите на эволюцию мусоровозов за 100 лет (13 фото)

Автор:
22 июня 2021 09:16
Сообщество : Автомир
Метки: авто   автомир   автомобили   мусоровоз   ретро авто   ретро техника   
291
13
Рассказываем, когда появились, показываем, как выглядели и совершенствовались машины для вывоза бытовых отходов — мусоровозы.
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Метки: авто   автомир   автомобили   мусоровоз   ретро авто   ретро техника   
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8k
Павел 2 часа назад
Этих не вижу

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19k
Андрей Иванов 2 часа назад
ГАЗ М-30 становится крайне актуальным в свете раздельного сбора мусора
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