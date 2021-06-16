Alpina B9 E28 1983 — Отличная альтернатива классическому BMW M5

Эта конкретная Alpina B9 1983 года выпуска выставлена на продажу в Великобритании компанией 4 Star Classics и у нее достаточно интересная история. Автомобиль начал свою жизнь в Германии, а через два года отправился в Японии, где находился более 30 лет - японцы с большим трепетом относятся к европейским машинам, особенно с левым рулем, как в России в начале 90-х уважали "правый руль". В 2017 году Alpina вернулась в Европу.