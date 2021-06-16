Alpina B9 E28 1983 — Отличная альтернатива классическому BMW M5

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Сегодня M5 первого поколения ценится у коллекционеров и стоит не дешево, ну а для эстетов, ищущих нечто более уникальное, есть Alpina B9 - несколько меньше мощности, зато больше стиля и роскоши! К тому же, выпустили B9 только 577 экземпляров - большая редкость.
Эта конкретная Alpina B9 1983 года выпуска выставлена на продажу в Великобритании компанией 4 Star Classics и у нее достаточно интересная история. Автомобиль начал свою жизнь в Германии, а через два года отправился в Японии, где находился более 30 лет - японцы с большим трепетом относятся к европейским машинам, особенно с левым рулем, как в России в начале 90-х уважали "правый руль". В 2017 году Alpina вернулась в Европу.
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Кузов выполнен в великолепном темно-синем цвете и украшен золотыми наклейками Alpina по бортам. От стандартной "пятерки" Alpina выгодно отличается передним и задним спойлерами, а также великолепными 16-дюймовыми (раньше это считалось большим диаметром) дисками. Состояние шильдиков и кузова в целом внушает надежду, что машина еще поездит, но есть нюансы...
Интерьер щеголяет спортивными креслами, обитыми оригинальным коричневым велюром с синими и зелеными полосами. В наличие приборка Alpina, кожаный руль Momo, деревянная рукоятка механической коробки и пронумерованная табличка на центральной консоли, напоминающая о редкости автомобиля. Из благ цивилизации: электропривод зеркал, стекол, а также люк. Джентльменский набор!
Под капотом рядная "шестерка" объемом 3,5 литра. Агрегат представляет собой доработанный Alpina мотор BMW M30 с новой головкой блока цилиндров, распределительным валом, поршнями и модифицированным ЭБУ Bosch Motronic, что позволило снять респектабельные по стандартам 1980-х 245 лошадиных сил. Нельзя не отметить, что у BMW M5 было целых 286 лошадей, что, впрочем, не снижает привлекательности Alpina B9!
Ну и главное! Просят британцы за Alpina B9 с пробегом 130 000 километров 29 995 евро (2,6 миллионов рублей) - по нынешним временам не так уж и много для редкого классического автомобиля!
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Метки: alpina bmw авто автомир автомобили олдтаймер ретро авто
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