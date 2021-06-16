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Alpina B9 E28 1983 — Отличная альтернатива классическому BMW M5

Alpina B9 E28 1983 — Отличная альтернатива классическому BMW M5 (13 фото)

Автор:
16 июня 2021 08:47
Сообщество : Автомир
Метки: alpina   bmw   авто   автомир   автомобили   олдтаймер   ретро авто   
374
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Сегодня M5 первого поколения ценится у коллекционеров и стоит не дешево, ну а для эстетов, ищущих нечто более уникальное, есть Alpina B9 - несколько меньше мощности, зато больше стиля и роскоши! К тому же, выпустили B9 только 577 экземпляров - большая редкость.
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Метки: alpina   bmw   авто   автомир   автомобили   олдтаймер   ретро авто   
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