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Авария дня. Жесткое ДТП, водителя пришлось вырезать из автомобиля

Авария дня. Жесткое ДТП, водителя пришлось вырезать из автомобиля (1 фото + 2 видео)

Автор:
18 июня 2021 10:30
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   лобовое столкновение   
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В Павлограде на улице Днепровской столкнулись три легковых автомобиля Renault Talisman, ВАЗ-2199 и Renault Clio. Водитель "Самары" оказался заблокированным внутри транспортного средства, чтобы достать потерпевшего, спасатели применили спецоборудование.
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Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   лобовое столкновение   
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