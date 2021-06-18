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В Павлограде на улице Днепровской столкнулись три легковых автомобиля Renault Talisman, ВАЗ-2199 и Renault Clio. Водитель "Самары" оказался заблокированным внутри транспортного средства, чтобы достать потерпевшего, спасатели применили спецоборудование.
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Водителя ВАЗа, 1969 года рождения, в тяжелом состоянии госпитализировали в реанимационное отделение.
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