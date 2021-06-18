ЗИЛ: осталась только легенда

9.

Источники:

МАММ / МДФ

ЗИС‑110. К его разработке приступили еще во время войны. Хорошая шумоизоляция, радиоприемник, часы, мягкие сиденья с набивкой из гагачьего пуха – все это было в новинку для советского автопрома. Несколько экземпляров были сделаны с бронированными стеклами. Один из них предназначался Сталину.