ЗИЛ: осталась только легенда

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Завод ЗИЛ – известнейший автогигант столицы. Возникший как первый автомобильный завод еще в дореволюционной России, он превратился в лидера автопрома в советское время. Автомобили этой марки неизменно составляли список Гаража особого назначения.
Сотрудники ЗИЛа – отдельная категория жителей столицы со своим жильем, детскими садами, поликлиниками, санаториями. Своим университетом, Домом культуры и даже своей футбольной командой. Настоящий город в городе.
Сотрудники ЗИЛа – отдельная категория жителей столицы со своим жильем, детскими садами, поликлиниками, санаториями. Своим университетом, Домом культуры и даже своей футбольной командой. Настоящий город в городе.
2.
Источники:
Союз фотохудожников России
Завод был построен на территории, известной несколькими объектами: Симонову и Даниловскому монастырям и Тюфелевой роще. В начале XX века там появились несколько заводов, в том числе первый автомобильный завод в России.
Союз фотохудожников России
Завод был построен на территории, известной несколькими объектами: Симонову и Даниловскому монастырям и Тюфелевой роще. В начале XX века там появились несколько заводов, в том числе первый автомобильный завод в России.
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3.
Источники:
МАММ / МДФ
Завод сменил несколько названий: АМО, 1-й ГАЗ, ЗИС, ЗИЛ. Носил имена итальянского анархиста Пьетро Ферреро, Иосифа Сталина, директора завода Ивана Лихачева.
МАММ / МДФ
Завод сменил несколько названий: АМО, 1-й ГАЗ, ЗИС, ЗИЛ. Носил имена итальянского анархиста Пьетро Ферреро, Иосифа Сталина, директора завода Ивана Лихачева.
4.
Источники:
МАММ / МДФ
В 1924 году первые десять грузовиков АМО-Ф-15, выкрашенных в красный цвет, проехали по Красной площади. Дальше был испытательный пробег, после которого начался их серийный выпуск.
МАММ / МДФ
В 1924 году первые десять грузовиков АМО-Ф-15, выкрашенных в красный цвет, проехали по Красной площади. Дальше был испытательный пробег, после которого начался их серийный выпуск.
5.
Карнавал во Дворце культуры 1-го Государственного автомобильного завода имени И. В. Сталина в честь годовщины Сталинской конституции
(декабрь 1937)
(декабрь 1937)
6.
Источники:
МАММ / МДФ
В 1926 году директором завода стал Иван Лихачев. Бывший слесарь и матрос, он занял должность в 30 лет. При нем начался массовый выпуск автомобилей, и завод превратился в настоящий автогигант.
МАММ / МДФ
В 1926 году директором завода стал Иван Лихачев. Бывший слесарь и матрос, он занял должность в 30 лет. При нем начался массовый выпуск автомобилей, и завод превратился в настоящий автогигант.
7.
Источники:
Архив Валентина Хухлаева
«Мы пришили к пуговице пальто» – так Лихачев описал результаты первой реконструкции завода. В цехах установили новейшее американское оборудование, которое позволило повысить годовой выпуск автомобилей практически в 8 раз.
В Америке Лихачев встретился с создателем автомобильной империи Генри Фордом и получил от него приглашение на работу. «Вы родились под автомобильной звездой. Вас поили не молоком матери, а бензином, черт возьми». После смерти Лихачева завод назовут его именем.
Архив Валентина Хухлаева
«Мы пришили к пуговице пальто» – так Лихачев описал результаты первой реконструкции завода. В цехах установили новейшее американское оборудование, которое позволило повысить годовой выпуск автомобилей практически в 8 раз.
В Америке Лихачев встретился с создателем автомобильной империи Генри Фордом и получил от него приглашение на работу. «Вы родились под автомобильной звездой. Вас поили не молоком матери, а бензином, черт возьми». После смерти Лихачева завод назовут его именем.
8.
Источники:
МАММ / МДФ
ЗИС-101. Первая легковая машина завода представительского класса. На ней перемещались партийная элита, работники дипломатической службы, деятели культуры. Такие автомобили были у актрисы Любови Орловой, писателя Алексея Толстого.
МАММ / МДФ
ЗИС-101. Первая легковая машина завода представительского класса. На ней перемещались партийная элита, работники дипломатической службы, деятели культуры. Такие автомобили были у актрисы Любови Орловой, писателя Алексея Толстого.
9.
Источники:
МАММ / МДФ
ЗИС‑110. К его разработке приступили еще во время войны. Хорошая шумоизоляция, радиоприемник, часы, мягкие сиденья с набивкой из гагачьего пуха – все это было в новинку для советского автопрома. Несколько экземпляров были сделаны с бронированными стеклами. Один из них предназначался Сталину.
МАММ / МДФ
ЗИС‑110. К его разработке приступили еще во время войны. Хорошая шумоизоляция, радиоприемник, часы, мягкие сиденья с набивкой из гагачьего пуха – все это было в новинку для советского автопрома. Несколько экземпляров были сделаны с бронированными стеклами. Один из них предназначался Сталину.
11.
Источники:
Архив Валентина Хухлаева
Автомобили ЗИЛ, наравне с иностранными марками, составляли парк Гаража особого назначения и были закреплены за членами Политбюро и их семьями.
Архив Валентина Хухлаева
Автомобили ЗИЛ, наравне с иностранными марками, составляли парк Гаража особого назначения и были закреплены за членами Политбюро и их семьями.
14.
Источники:
Архив Валентина Хухлаева
На заводе производили не только автомобили: под маркой «ЗИЛ» выпускались автобусы, холодильники, велосипеды.
Архив Валентина Хухлаева
На заводе производили не только автомобили: под маркой «ЗИЛ» выпускались автобусы, холодильники, велосипеды.
15.
Источники:
Архив Валентина Хухлаева
При ЗИЛе существовал завод-ВТУЗ. Студенты сочетали учебу с работой на производстве. В 1980-е он переименован в Московский автомобилестроительный институт – МАСИ, а в 1990-е – в Московский государственный индустриальный университет – МГИУ.
Архив Валентина Хухлаева
При ЗИЛе существовал завод-ВТУЗ. Студенты сочетали учебу с работой на производстве. В 1980-е он переименован в Московский автомобилестроительный институт – МАСИ, а в 1990-е – в Московский государственный индустриальный университет – МГИУ.
17.
Источники:
Архив Валентина Хухлаева
Конструктивистское здание ДК «ЗИЛ» построено в 1930-е годы по проекту братьев Весниных. Свободная планировка, панорамные окна, строгие геометрические формы характеризуют признанный памятник московского авангарда. На крыше спланирован раздвижной купол обсерватории.
Архив Валентина Хухлаева
Конструктивистское здание ДК «ЗИЛ» построено в 1930-е годы по проекту братьев Весниных. Свободная планировка, панорамные окна, строгие геометрические формы характеризуют признанный памятник московского авангарда. На крыше спланирован раздвижной купол обсерватории.
18.
Источники:
Архив Валентина Хухлаева
Каждый день, сверяясь с часами на проходной, тысячи сотрудников спешили на работу. Большинство автозаводцев пользовались открытой в 1943 году станцией метро «Завод имени Сталина». В 1956-м ее переименуют в «Автозаводскую».
Архив Валентина Хухлаева
Каждый день, сверяясь с часами на проходной, тысячи сотрудников спешили на работу. Большинство автозаводцев пользовались открытой в 1943 году станцией метро «Завод имени Сталина». В 1956-м ее переименуют в «Автозаводскую».
19.
У проходной можно было сесть на специальный местный автобус и доехать до своего производственного корпуса.
20.
Источники:
Архив Валентина Хухлаева
ЗИЛ – целый город в городе со своей инфраструктурой. На территории находились магазины, столовые, кафе. Сотрудники и их семьи пользовались специальными поликлиниками, больницами, детскими садами и санаториями.
Архив Валентина Хухлаева
ЗИЛ – целый город в городе со своей инфраструктурой. На территории находились магазины, столовые, кафе. Сотрудники и их семьи пользовались специальными поликлиниками, больницами, детскими садами и санаториями.
22.
Источники:
Архив Валентина Хухлаева
На заводе выходили несколько газет. Первая, издававшаяся с 1922 года «Вагранка», вывешивалась в каждом цехе и в коммунальных домах.
Архив Валентина Хухлаева
На заводе выходили несколько газет. Первая, издававшаяся с 1922 года «Вагранка», вывешивалась в каждом цехе и в коммунальных домах.
25.
Источники:
Архив Валентина Хухлаева
Завод смог пережить кризис 1990-х, но производство автомобилей сократилось.
Архив Валентина Хухлаева
Завод смог пережить кризис 1990-х, но производство автомобилей сократилось.
Источник:
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как и от АЗЛК...
Он не пережил кризис, а медленно умирал как и многие другие заводы.