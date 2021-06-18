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ЗИЛ: осталась только легенда

ЗИЛ: осталась только легенда (26 фото)

Автор:
18 июня 2021 20:31
Метки: СССР   зил   история   люди   страна   фотографии   
314
26
Завод ЗИЛ – известнейший автогигант столицы. Возникший как первый автомобильный завод еще в дореволюционной России, он превратился в лидера автопрома в советское время. Автомобили этой марки неизменно составляли список Гаража особого назначения.
Сотрудники ЗИЛа – отдельная категория жителей столицы со своим жильем, детскими садами, поликлиниками, санаториями. Своим университетом, Домом культуры и даже своей футбольной командой. Настоящий город в городе.
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Метки: СССР   зил   история   люди   страна   фотографии   
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8  комментариев
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5k
schmubu 2 часа назад
и осталась только легенда.
как и от АЗЛК...
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4k
Zhora 16 минут назад
Какая же красивая машина !! Просто запредельно красивая.

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13k
Владислав Грецов 46 минут назад
столько всего про____ли...страшно...
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6k
klop 48 минут назад
// Завод смог пережить кризис 1990-х, но производство автомобилей сократилось. //

Он не пережил кризис, а медленно умирал как и многие другие заводы.
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108
etheral 56 минут назад
133ГЯ, мощный крокодил
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5k
Мистер Фикс 2 часа назад
Как говорили среди зиловцев, виноват Ельцин. Американцы ему поставили условие конверсии, и выбирали, кого оставить - зил или камаз. Выбрали камаз...
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126
Nitro Мистер Фикс Час назад
И ваз вместо азлк. Коварные, однако.
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