Сотрудники ДПС спровоцировали ДТП в Подмосковье

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На загородной трассе в Подмосковье два "Форда" совершили обгон грузовика паровозиком вслед за сотрудниками ДПС. Полицейские, увидев нарушение, включили проблесковые маяки и решили остановить нарушителей. Водителю грузовика с регистратором пришлось уходить от столкновения в кювет.
Авторский пост
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Серебряный форд еще в добавок по 12.14 КоАП РФ.
А ментов по 10.5 ПДД
"Полицейские, увидев нарушение, включили проблесковые маяки и решили остановить нарушителей."
1)Какое нарушение? Обгон по встречке тут разрешён на что неоднозначно показывает дорожная разметка.
2)Я не вижу чтоб полицейские кого-то останавливали? Они сами остановились на обочине, а зачем эти два идиота резко остановились перед фурой не понятно. Даже если б полицейские через громкоговоритель приказали им остановиться, то водители должны были это сделать безопасным способом! Ну да... проехали бы метров 50-100 чтоб плавно погасить скорость и встать на обочине...
Отсюда вывод, виноваты в ДТП водители легковушек.
Я часто наблюдал таких идиотов на М4. Едет машина ДПС в среднем ряду и её никто не решается обогнать, хотя скоростной режим позволяет сделать это без нарушений... А эти придурки так и идут веером за ДПСниками! А уж на местных дорогах в МО такой цирк постоянно, едет ДПС со скоростью 75-80км/ч при разрешённых 90 и за ней огромный хвост из идиотов которые не решаются обогнать по встречке при разрешённом обгоне.
Я никогда не понимал что это за фигня такая. Либо люди не знают ПДД, либо запуганные и забитые идиоты.
транспортное средство, движущееся впереди, производит обгон или объезд препятствия.
Термин Обгон опережение одного или нескольких транспортных средств, связанное с выездом на полосу (сторону проезжей части), предназначенную для встречного движения, и последующим возвращением на ранее занимаемую полосу (сторону проезжей части).
Таким образом - пока впереди идущее транспортное средство не вернется в свою полосу, следующее за ним не вправе совершать обгон.
Поверьте, лучше сейчас это узнать, чем потом что-то пытаться доказать инспектору или судье.
Там написано четко:
"запрещается выполнять обгон в случаях, если: транспортное средство, движущееся впереди, производит обгон или объезд препятствия"
А уж как трактовать этот пункт вам объяснит инспектор, или судья когда будет выписывать вам постановление на штраф в 5000 или лишение прав на 4 или 6 месяцев.
это не оправдывает водилу рега-грузовика - он проспал. и стопы ментов видны были, и люстру.
уже с 8-ой секунды. а тормозить он начал, наверное, на 16-ой.
ну и - серебрянный там неудачно вписался, иначе грузовику хватило бы места остановиться.