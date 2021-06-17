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Сотрудники ДПС спровоцировали ДТП в Подмосковье

Сотрудники ДПС спровоцировали ДТП в Подмосковье (1 фото + 1 видео)

Автор:
17 июня 2021 12:46
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   гибдд   дпс   дтп   обгон   
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На загородной трассе в Подмосковье два "Форда" совершили обгон грузовика паровозиком вслед за сотрудниками ДПС. Полицейские, увидев нарушение, включили проблесковые маяки и решили остановить нарушителей. Водителю грузовика с регистратором пришлось уходить от столкновения в кювет.

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Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   гибдд   дпс   дтп   обгон   
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12  комментариев
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8k
Михаил Час назад
Форды по 11.2 ППД, 12.15 КоАП РФ.
Серебряный форд еще в добавок по 12.14 КоАП РФ.
А ментов по 10.5 ПДД
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17k
nobody® Полчаса назад
Водителю грузовика стоило контролировать скоростной режим, дистанцию и тормоза
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1k
Pogost Час назад
Серебряный подрезал...
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22k
Юрьевич Час назад
Ничего не понял...

"Полицейские, увидев нарушение, включили проблесковые маяки и решили остановить нарушителей."

1)Какое нарушение? Обгон по встречке тут разрешён на что неоднозначно показывает дорожная разметка.
2)Я не вижу чтоб полицейские кого-то останавливали? Они сами остановились на обочине, а зачем эти два идиота резко остановились перед фурой не понятно. Даже если б полицейские через громкоговоритель приказали им остановиться, то водители должны были это сделать безопасным способом! Ну да... проехали бы метров 50-100 чтоб плавно погасить скорость и встать на обочине...
Отсюда вывод, виноваты в ДТП водители легковушек.

Я часто наблюдал таких идиотов на М4. Едет машина ДПС в среднем ряду и её никто не решается обогнать, хотя скоростной режим позволяет сделать это без нарушений... А эти придурки так и идут веером за ДПСниками! А уж на местных дорогах в МО такой цирк постоянно, едет ДПС со скоростью 75-80км/ч при разрешённых 90 и за ней огромный хвост из идиотов которые не решаются обогнать по встречке при разрешённом обгоне.
Я никогда не понимал что это за фигня такая. Либо люди не знают ПДД, либо запуганные и забитые идиоты.
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5k
schmubu Час назад
ДПС-ники, конечно, безмозглые уроды. слишком резво тормозили. нельзя так делать посреди трассы, да ещё и в тумане. надо
это не оправдывает водилу рега-грузовика - он проспал. и стопы ментов видны были, и люстру.
уже с 8-ой секунды. а тормозить он начал, наверное, на 16-ой.
ну и - серебрянный там неудачно вписался, иначе грузовику хватило бы места остановиться.
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