Тормоза придумали трусы: таксист удивил работников СТО

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Сотрудник автосервиса показал, с какими тормозами ездят некоторые таксисты, экономящие на обслуживании автомобиля.
Присутствует ненормативная лексика!
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Я думал, такие тормозные диски остались в 20 веке...