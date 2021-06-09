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Тормоза придумали трусы: таксист удивил работников СТО

Тормоза придумали трусы: таксист удивил работников СТО (1 фото + 1 видео)

Автор:
09 июня 2021 14:35
Сообщество : Автомир
Метки: Автоприкол   авто   автосервис   видео   сто   такси   тормоза   тормозные диски   
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Сотрудник автосервиса показал, с какими тормозами ездят некоторые таксисты, экономящие на обслуживании автомобиля.

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Метки: Автоприкол   авто   автосервис   видео   сто   такси   тормоза   тормозные диски   
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13  комментариев
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11k
P.F. 2 часа назад
И вот таким "таксистам" мы доверяем свои жизни...
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7k
Кенвуд 7 минут назад
Джигит парашютом тормозит
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−2
Лучший Друг 22 минуты назад
Они ещё и не вентилируемые?


Я думал, такие тормозные диски остались в 20 веке...
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7k
Ysik 2 часа назад
Очень странно. При таком состоянии диска, руль должно дико бить при малейшем торможении.
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9k
Kostick 2 часа назад
это каким надо быть тупым насекомым, дабы до такого довести авто?
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Matrix 2 часа назад
Шпилек на колесах уже нет. Зачем колёса вешать обратно?
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