Нелепый наезд на пожилую женщину с собачкой

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В Перми 34-летняя женщина на кроссовере Mercedes совершала поворот налево и сбила пожилую женщину, которая прееходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
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Кстати, именно по этому всегда говорю, ПЕШЕХОДЫ! СМОТРИТЕ ПО СТОРОНАМ! ВАС НЕ ВСЕГДА ВИДНО!