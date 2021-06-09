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Нелепый наезд на пожилую женщину с собачкой

Нелепый наезд на пожилую женщину с собачкой (1 фото + 1 видео)

Автор:
09 июня 2021 11:58
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   женщина за рулем   пешехода сбили   
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В Перми 34-летняя женщина на кроссовере Mercedes совершала поворот налево и сбила пожилую женщину, которая прееходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

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Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   женщина за рулем   пешехода сбили   
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11  комментариев
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2k
Дмитрий 3 часа назад
Я просто ехала и наехала!
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66k
Пётровыч 3 минуты назад
Долбанные стойки. Бабка слилась за стойкой 100%. У меня минивен и стойки широкие, так буквально сегодня на перекрёстке посмотрел в обе стороны, начал поворачивать и пляяяя... по тормозам, машину не заметил, как раз слилась как. Опять нарушил свое правило, смотреть по два раза в стороны, за стойкой и перед стойкой.
Кстати, именно по этому всегда говорю, ПЕШЕХОДЫ! СМОТРИТЕ ПО СТОРОНАМ! ВАС НЕ ВСЕГДА ВИДНО!
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1k
kiber 3 часа назад
Сам один раз чуть не влип таким образом. С тех пор заглядываю за левую стойку перед каждым п/переходом. Со стороны выглядит чудно, за то проблем меньше будет.
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28
Javier kiber 2 часа назад
Такая же фигня.
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1k
Pavel 3 часа назад
У меня в говоле не укладывается один вопрос, КАК?!? Это на сколько надо быть слепошарым чтоб так сбить человека?!?
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28
Javier Pavel 2 часа назад
Слепая зона за стойкой. Скорость пешехода совпала с угловым перемещением стойки и линии взгляда.
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37
Klyuh 3 часа назад
Курица слепошарая. Она у неё в левую стойку лобового стекла попала, поэтому проглазела ее.
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4k
Денис Колосов 3 часа назад
что тут нелепого, просто небарское это дело перед зеброй тормозить..
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106
wr2x2 3 часа назад
они уже людей не замечают... мы как грязь для них... что с такими делать? не отстреливать же
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14k
Serg2001 3 часа назад
Таким нужно вешать знак
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