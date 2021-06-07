— У водителя мотоцикла 1988 года рождения перелом двух кистей рук и пневмоторакс: сломанное ребро повредило легкое. Его пассажирка получила перелом правой голени, предплечья. Также у обоих сотрясение головного мозга и черепно-мозговые травмы, — сообщили в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.