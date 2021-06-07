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Авария дня. Мотоциклист из Екатеринбурга покалечил свою спутницу

Авария дня. Мотоциклист из Екатеринбурга покалечил свою спутницу (1 фото + 1 видео)

Автор:
07 июня 2021 11:55
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авария дня   авто   видео   дтп   мотоциклист   хруст   
1979
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В Екатеринбурге на проспекте Космонавтов мотоциклист с пассажиркой двигался по встречной полосе и столкнулся с поворачивающим кроссовером Nissan Terrano. Байкер и его спутница перелетели через автомобиль.
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Метки: аварии   авария дня   авто   видео   дтп   мотоциклист   хруст   
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22  комментария
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12k
Паша Эмильевич 4 часа назад
Абсолютное отсутствие серого вещества в черепной коробке...
Через две сплошные, по встречке в районе левого поворота...
Ещё и девушку чуть не убил. Плюс человеку авто раскурочил.
Цензурных слов нет.
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213
Ххх 23 минуты назад
Времени много прошло с момента публикации, а гимна хрустов ещё нет, странно
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5k
Дмитрий Горчилин 36 минут назад
Сезон начался, хрусты полетели
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1k
Павел Час назад
Хоть я сам и мотоциклист и в свое время откатал 5 сезонов на лютом спортбайке, но этого "пилота" не понимаю. Реально чтоли дебил?! Ну могу понять там скорость, междурядье и многое другое, но здесь встречка через 2 сплошных на приличной скорости, где много съездов и выездов. Я считаю его нужно покарать за такую наглую глупость.
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10k
ЕвгенийДончак Час назад
> " У водителя мотоцикла 1988 года рождения перелом двух кистей рук и пневмоторакс: сломанное ребро повредило легкое. Его пассажирка получила перелом правой голени, предплечья. Также у обоих сотрясение головного мозга и черепно-мозговые травмы, сообщили в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу." (С)

Вот это-то как-раз мало волнует. С водителем автомобиля всё в порядке?
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2k
Александр Касаткин 2 часа назад
пи...дешь, там не может быть сотрясения головного мозга. не мозга, нет сотрясения
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13k
Объект реальности 2 часа назад
Нет мальчик, это не человек упал, это хруст хрустнул.
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1k
zenon 3 часа назад
В этом городе не всё было нормально, когда он назывался Свердловск. Мой друг начальник транспортного цеха завода где я работал, называл мотоциклистов камикадзе. В то время пошли в моду мотоциклы Ява. Так выезжали на трассу Москва и там гоняли. Так несколько попадали в больницу, а один два в гроб. Удивительно, что число камикадзе не уменьшались. 1962 год. Призывников в армию не хватало и эти трупы и калеки уменьшали число призывников.
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279
Алекс 3 часа назад
Откуда там сотрясение?
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1k
Владимир 3 часа назад
Красиво перелетели через авто. А затем хрусть, хрусть, хрусть об асфальт.
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−6
Kniazeu 3 часа назад
"Вижу я как Ричард с Бобом ,понеслись на встречу с гробом"
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12k
U55R 3 часа назад
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1k
smokes 3 часа назад
Урод какой-то..
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3k
Виктор Штурмаревич 4 часа назад
Это же сколько надо было репетировать,чтобы всё так чётко срослось в одной точке.
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3k
Max Lu 4 часа назад
вообще без опыта и какого-то чувства самосохранения. ну объезжаешь пробку, потому что меньше по размеру, так делай это спокойно и медленно, никому не мешая. как можно в этом случае уверенно гнать?
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34k
Олег 4 часа назад
лететь по встречке навстречу смерти? У хруста в голове вакуум
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28k
Fat Lynx 4 часа назад
Ссылка youtu.be
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1k
Feathery 4 часа назад
Не черепно-мозговая травма, а черепная травма головы!!! Нет там мозгов, чтобы так, да ещё с пассажиром, "по встречке" летать!
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31k
Mamin Sibiriak 4 часа назад
<<< Также у обоих сотрясение головного мозга >>>

Для хрустов это нормально.
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23k
Павел Плеханов 5 часов назад
Хруст. Классика.
Девчонку жалко, но надо было думать прежде чем садилась к "крутому лётчику".
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