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В Екатеринбурге на проспекте Космонавтов мотоциклист с пассажиркой двигался по встречной полосе и столкнулся с поворачивающим кроссовером Nissan Terrano. Байкер и его спутница перелетели через автомобиль.
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— У водителя мотоцикла 1988 года рождения перелом двух кистей рук и пневмоторакс: сломанное ребро повредило легкое. Его пассажирка получила перелом правой голени, предплечья. Также у обоих сотрясение головного мозга и черепно-мозговые травмы, — сообщили в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.
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Метки: аварии авария дня авто видео дтп мотоциклист хруст
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Через две сплошные, по встречке в районе левого поворота...
Ещё и девушку чуть не убил. Плюс человеку авто раскурочил.
Цензурных слов нет.
Вот это-то как-раз мало волнует. С водителем автомобиля всё в порядке?
Для хрустов это нормально.
Девчонку жалко, но надо было думать прежде чем садилась к "крутому лётчику".