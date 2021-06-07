Авария дня. Корова в шоке

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Серьезное столкновение двух автомобилей произошло на перекрестке в Башкирии. О пострадавших не сообщается.
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Авторский пост
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Метки: аварии авария дня авто авто аварии видео дтп не уступил
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