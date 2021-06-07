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Авария дня. Корова в шоке

Авария дня. Корова в шоке (1 фото + 1 видео)

Автор:
07 июня 2021 10:57
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   не уступил   
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Серьезное столкновение двух автомобилей произошло на перекрестке в Башкирии. О пострадавших не сообщается.
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Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   не уступил   
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9  комментариев
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15k
Денис 5 часов назад
Ну а чё, корова посмотрела - из обоих тачек живые повылезали, значит норм, можно идти на ферму, там ещё доярка не доена.
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1k
АлексЮстасу 2 часа назад
Корова оказалась умнее, чем водитель светлого автомобиля: переходила главную дорогу с второстепенной, притормозила. А у этого дятла было 2 пункта, чтобы пропустить: и пересечение с главной, и помеха справа. Да-а, некоторым прямоходящим пора возвращаться на деревья, откуда их Дарвин спустил на землю.
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13k
Роберт Шекли 3 часа назад
У меня в голове прозвучала фраза коровы: "Ухёбанаврот"
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33k
Лесли 🥰 3 часа назад
Немного понаблюдав за машиной в кювете, корова как ни в чем не бывало отправилась по своим делам.

А ей че надо было сделать? Молоком напоить))))
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732
Александр 3 часа назад
Встречка ПУСТАЯ - мог обойти с левой стороны.
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31k
Mamin Sibiriak 4 часа назад
Новый русский на джипе попадает в ДТП - сбивает мужика на телеге с навозом. Телега в хлам, навоз по всей дороге, лошадь в агонии бьётся, мужик в кусты улетел. Лежит, думает: "ща скажу - лошадь арабский скакун, телега красного дерева, навоз единорога, бабла срублю!"
Новый русский вышел из джипа, глянул на лошадь - чтоб не мучилась, добил из пистолета. Подходит к мужику:
- Мужик, ты как?
- Бля, не поверишь - лучше чем до аварии...
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1k
Jaan Weber 5 часов назад
Телка в Шоке!
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6k
радик геннадиевич 5 часов назад
(((.у нас почему то так.каждый день на дорогах РБ убиваются люди,2-3 человека.а поломанных никто не считал....
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29k
RCJ 6 часов назад
После увиденного молоко перестанет давать от стресса!!!
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