БелАЗ раздавил легковушку в одном из карьеров Карагандинской области

Водитель гигантского самосвала не заметил автомобиль, который стоял прямо перед ним. В машине находились люди, но к счастью, они успели выбежать.
Вчера на одном из карьеров Карагандинской области Казахстана самосвал БелАЗ случайно наехал на автомобиль Suzuki, в котором находились люди. Водитель гигантского грузовика просто не мог заметить с высоты двухэтажного дома автомобиль, стоящий прямо перед ним.
Находившиеся в машине люди, видя, что на них надвигается
смерть БелАЗ, начали кричать, но их, конечно, никто не услышал. Двое сидевших на передних сидениях, успели среагировать и выпрыгнули из авто. Третий, находившийся сзади, вылезти не успел, но и ему повезло - как и его товарищи, он отделался лишь нервным срывом.
К счастью, до шофера самосвала удалось докричаться. И БелАЗ вовремя остановился, не превратив "Сузуки" в стальную лепешку с кровью
Источник:
Покореженное авто достали из-под самосвала с помощью троса. Выглядит оно не очень...
Ирония заключается в том, что в автомобиле "Сузуки" находилась ремонтная бригада, приехавшая чинить систему кондиционирования на самосвале, который и уничтожил их машину. БелАз в очередной раз доказал, что неудачная парковка легковушки - это не его проблемы.
Источник:
- В Петербурге автобус врезался в мачту освещения и повис на ней
- Авария дня. В Севастополе на «зебре» водитель сбил девушку
- Авария дня. Лобовое столкновение в Стрельне
- Вместо прав пьяный водитель в Кузбассе предложил инспектору посмотреть на набор для барбекю
- Одна из самых первых российских копий Tesla Cybertruck ржавеет под открытым небом под Москвой
Понравилось37
Такие явления хоть и редки, но регулярны. Фотки не сохранились - при перевозке буровой пикап сопровождения, пытаясь обогнать, застрял в песке. Водила трака, что тянул буровую, естественно, не увидел , они же в свою очередь пытались спасти пикап до последнего, и не успели выскочить.... Погибли мастер и водила. Раскатало, как тесто скалкой.
А если серьёзно - ну нашли где легковушку поставить по пути его маршрута, да еще и в слепой зоне. Слава Богу, что кроме железяк никто больше не пострадал.
Это же не дорога общего пользования? Самосвал же там по маршруту ездит? Карьерная дорога, для спецтехники.., ни знаков, ни разметки...
И легковушке не запрещено там ехать, дорога есть дорога...
Хз)
Что ГАИшники напишут?)) Кто нарушил какой пункт правил?)) Кого виноватым назначат?)
Уверен, что и рем-бригада и прочее начальство водятлу легковушки популярно и в красках объяснят, где у такого самосвала слепые зоны.
А вот юридически то как это оформлять?)) Под ДТП или просто "происшествие" по протоколу?)
Если нет допуска - тут ГАИ будет наказывать. Почему ты оказался в каръере. Туда же не пускают всех подряд. Но тогда и начальству прилетит - что у вас левые люди делают на объекте? Но это уже будет прилёт нет ГАИ, а от прокуратуры.
А так, как начальство решит. Если водятел не совсем дурак, то отделается сочными и красочными звиздюлями и штрафом. Могут по статье уволить.