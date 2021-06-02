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БелАЗ раздавил легковушку в одном из карьеров Карагандинской области

БелАЗ раздавил легковушку в одном из карьеров Карагандинской области (1 фото + 2 видео)

Автор:
02 июня 2021 12:03
Сообщество : Аварии
Метки: БелАЗ   видео   караганда   карьер   легковушка   наезд   самосвал   
2077
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Водитель гигантского самосвала не заметил автомобиль, который стоял прямо перед ним. В машине находились люди, но к счастью, они успели выбежать.

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Метки: БелАЗ   видео   караганда   карьер   легковушка   наезд   самосвал   
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376
manul74 2 часа назад
мастера парковки ))
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8k
Valiko 7 минут назад
Когда проведенный инструктаж есть только на бумаге.
Такие явления хоть и редки, но регулярны. Фотки не сохранились - при перевозке буровой пикап сопровождения, пытаясь обогнать, застрял в песке. Водила трака, что тянул буровую, естественно, не увидел , они же в свою очередь пытались спасти пикап до последнего, и не успели выскочить.... Погибли мастер и водила. Раскатало, как тесто скалкой.
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969
zenon 23 минуты назад
Самосвал с детства не любит японские автомобили.
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74
Dima Час назад
проблемы негров шерифа не я#ут!
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416
Glassy Час назад
Программируемая деформация....
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106
Nane First NameLast Час назад
Где где это было?


А если серьёзно - ну нашли где легковушку поставить по пути его маршрута, да еще и в слепой зоне.
Слава Богу, что кроме железяк никто больше не пострадал.
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724
Александр Час назад
Парковаться надо ЗА!!! БелАЗом
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3k
ТАНЬКА - ПРИЗРАК ХРЕНОДЕЛА ))) Час назад
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2k
Vitamin 2 часа назад
Вот интересно, ДТП или нет?)
Это же не дорога общего пользования? Самосвал же там по маршруту ездит? Карьерная дорога, для спецтехники.., ни знаков, ни разметки...
И легковушке не запрещено там ехать, дорога есть дорога...
Хз)
Что ГАИшники напишут?)) Кто нарушил какой пункт правил?)) Кого виноватым назначат?)
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106
Nane First NameLast Vitamin Час назад
Придурочного водителя рем-бригады. За нарушение ТБ. Кто кому помех не должен создавать - каръерный самосвал легковушке или легковушка каръерному самосвалу?

Уверен, что и рем-бригада и прочее начальство водятлу легковушки популярно и в красках объяснят, где у такого самосвала слепые зоны.
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106
Nane First NameLast Vitamin Полчаса назад
Если легковушка зарегистрирована как спец-транспорт рем-бригады и имеет ДОПУСК там находиться, то по ТБ. Там все подобные случаи описаны. ГАИ тут лесом с ПДД.

Если нет допуска - тут ГАИ будет наказывать. Почему ты оказался в каръере. Туда же не пускают всех подряд. Но тогда и начальству прилетит - что у вас левые люди делают на объекте? Но это уже будет прилёт нет ГАИ, а от прокуратуры.

А так, как начальство решит. Если водятел не совсем дурак, то отделается сочными и красочными звиздюлями и штрафом. Могут по статье уволить.
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106
Nane First NameLast eddie 16 минут назад
Не дадут. Кто подставил машину с рем-группой? Водитель самосвала так тихо-тихо к ним подкатил, когда они в безопасной зоне были? Или таки водятел, который сдуру перед самосвалом корыто оставил? Не говорите ерунды.
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180
Сигизмунд Лазаревич 2 часа назад
Самосвал простаивать не должен. Если пострадавших нет, то зачем кучковаться? Оттащили маленького в сторону, а виновных определить вечером после смены.
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129
wr2x2 Сигизмунд Лазаревич 58 минут назад
видимо водитель легковушки не согласен что он виноват )
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9k
Вася 2 часа назад
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7k
Влад 2 часа назад
ибо некуй
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994
gizmo gizmo 2 часа назад
каждый раз када на разрез выезжаем, 10 раз подумаешь, прежде чем придумаешь как припарковаться...
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4k
Hugo_RnD 2 часа назад
"машина в тяжёлом состоянии..."(с)
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