БелАЗ раздавил легковушку в одном из карьеров Карагандинской области

Вчера на одном из карьеров Карагандинской области Казахстана самосвал БелАЗ случайно наехал на автомобиль Suzuki, в котором находились люди. Водитель гигантского грузовика просто не мог заметить с высоты двухэтажного дома автомобиль, стоящий прямо перед ним.



