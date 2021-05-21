Mitsubishi L200 – внедорожник, на котором нельзя ездить вне дорог

Отказ в гарантийном ремонте автомобиля по причине его неправильной эксплуатации – не редкость. Некоторые владельцы с этим смиряются, другие – проводят независимую экспертизу и доказывать свою правоту. Так или иначе, ситуация, в которую попал читатель “Водителя Петербурга” Николай Горелов, уникальна. Ему отказали в гарантийном ремонте на основании того, что поломка его Mitsubishi L200 была вызвана преодолением замерзшего ручья, несмотря на то, что возможность преодоления брода указана отдельным пунктом в руководстве по эксплуатации этого автомобиля.



Двигаясь на внедорожнике Mitsubishi L200 по снежному полю, он свернул c накатанной дороги и провалился под лед. Звучит страшно, но на деле все оказалось довольно безобидно, ведь в воде оказалась лишь небольшая часть переднего бампера (ниже ПТФ) и ¾ колеса.



Все попытки выбраться самостоятельно не увенчались успехом, через час мучений двигатель заглох. Дальше все развивалось вполне предсказуемо: трактор, деревня, эвакуатор. Осмотр у дилера выявил наличие большого количества воды (около двух литров) в картере двигателя, а также в турбине и интеркулере. Казалось бы, ситуация проста и понятна – автомобиль “хлебнул” воды, она попала в двигатель и сломала его. Только вот одно но – уровень воды был намного ниже воздухозаборника, то есть ситуация для внедорожного автомобиля штатная.



Автоцентр “Автомир Нева” в гарантийном ремонте владельцу отказал, ссылаясь на нарушения условий эксплуатации. С этого момента и начались нестыковки, вылившиеся в большое разбирательство, инициированное Николаем по двум направлениям:

- Почему объяснения причин отказа в ремонте дилера и импортера противоречат официальному руководству по эксплуатации.

- Почему рекламные материалы, широко распространяемые ООО “Рольф Импорт” содержат признаки нарушения законодательства о рекламе.



“Если какой- либо из агрегатов в автомобиле вышел из строя по причине ненадлежащей эксплуатации, то это не гарантийный случай. И в ремонте по гарантии откажет и дилер, и производитель. Данная практика поддерживается во всем мире”, – комментирует ситуацию Наталья Грачева, бренд-менеждер холдинга “Атлант-М”.



Однако в соответствии с Законом о защите прав потребителя, продавец должен не только передать покупателю качественный товар, но и полно и достоверно описать правила правильного и безопасного использования товара в сопроводительной технической документации, которой для автомобилей является руководство по эксплуатации. Если этого не сделано, то в соответствии с ЗоЗПП вся ответственность за последствия неправильного использования товара возлагается на продавца.



Затем начались бюрократические проволочки с “переводом стрелок”. Обращение в компанию Mitsubishi Motors Co не принесло желаемых ответов – все претензии перенаправили официальному импортеру (компании “Рольф Импорт”), а тот, в свою очередь, ссылался на нарушение условий эксплуатации. При этом, в чем именно состоит нарушение и какие конкретно пункты руководства по эксплуатации были нарушены, ни официальные дилеры, ни импортер до настоящего момента пояснить не могут. Хотя в соответствии с собственным договором, обязаны.



Дальше – больше. Официальный ответ компании “Рольф Импорт” поражает неожиданным поворотом. Оказывается Mitsubishi L200 – это ни внедорожник, ни пикап. Цитируем ответ импортера: “Автомобиль Mitsubishi L200 сертифицирован для России, о чем свидетельствует одобрение типа транспортного средства N РОСС.ТН.АЯ.Е01673 . Согласно Правилам дорожного движения Российской Федерации, транспортное средство, к которому относится легковой автомобиль Mitsubishi L200, классифицируется как устройство, предназначенное для перевозки по дорогам людей, а под понятием "дорога" понимается обустроенная или приспособленная и используемая для движения транспортных средств полоса земли, либо поверхность искусственного сооружения. Дорога включает в себя одну или несколько проезжих частей, а также трамвайные пути”.