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Mitsubishi L200 – внедорожник, на котором нельзя ездить вне дорог

Mitsubishi L200 – внедорожник, на котором нельзя ездить вне дорог (2 фото)

Автор:
21 мая 2021 16:11
Сообщество : Автомир
Метки: mitsubishi l200   внедорожники   джип   иномарки   обман   суд   
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Компания “Рольф Импорт” сделала официальное заявление относительно модели Mitsubishi L200. “Согласно ПДД РФ, “транспортное средство”, к которому относится легковой автомобиль Mitsubishi L200, классифицируется как устройство, предназначенное для перевозки по ДОРОГАМ ЛЮДЕЙ”. При поломках вне дорог в гарантийном ремонте отказывают, а езда по бездорожью трактуется как пренебрежительное обращение с автомобилем.

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Метки: mitsubishi l200   внедорожники   джип   иномарки   обман   суд   
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29  комментариев
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15k
Maks Es 3 часа назад
Эти все паркетники - говно.
Нормальный джип не может иметь забор воздуха в двигатель под крылом. Или должен иметь шноркель.
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321
arioh1 2 минуты назад
Вообще ситуация странная, как указанно в тексте : "Только вот одно но – уровень воды был намного ниже воздухозаборника, то есть ситуация для внедорожного автомобиля штатная."
Тут о шноркелях и.т.п говорить бесполезно, скорее всего была негерметична какая то из систем забора воздуха.
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4k
VooDoo 5 минут назад
Не совсем понял как соотносятся преодоление брода и час е*бли авто в ручье. И элька не совсем внедорожник, вседорожник очень даже, а до внедорожника стоковый авто пилить и пилить. да и все джиперы в курсе - чем круче джип - тем дальше за трактором идти, не более, это к тому что с дуру можно и х*й сломать
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4k
Slv01 39 минут назад
Вода в картере, турбине и интеркулере... а часом не пиндит ли владелец, что немножко застрял?! и потом еще в таком состоянии 1 час буксовал?! Надо было более подробную экспертизу провести - откуда вода в картере?!
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14k
Александр Н. 48 минут назад
Наличие воды в картере, турбине и интеркуллере слегка намекает, что случай не гарантийный. Если за рулем распиндяй, не знающий возможностей машины, на которой ездит, то при чем тут производитель? Долболоб-владелец - это не заводской брак.
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1k
Pogost Час назад
Перечитал комменты, работаю на севере, элька стоит на втором месте после патриота( ну это вопрос денег) , в Заполярье ( Харьягинское месторождение) у многих компаний патрики номер 1 , но очень много элек...
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732
Hornet Час назад
Звонок в дверь. Открывают. На пороге мужчина в смокинге, черных лакированных
ботинках, в руках дипломат.
- Извините, Вы сантехника вызывали?
- Вызывали...
- Что у вас случилось?
- Да вот, это, унитаз, вот, засорился.
- Пройти можно?
- Заходите... Мужчина проходит в туалет, раскрывает дипломат, достает оттуда
резиновые перчатки, натягивает их, и засовывает руку по локоть в унитаз. Через
некоторое время винимает ее, рассматривает то, что извлек оттуда и, с омерзением
бросая на пол восклицает: - ВЫ ЧТО, ТУДА СРЕТЕ, ЧТО ЛИ?!
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45
punduga 2 часа назад
Я одного не пойму, как попала вода в картер, если все было точно, как описано в посте, с интеркулером понятно, могло оторвать патрубок льдом.
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54k
Андрей 2 часа назад
Гарантия на наш автомобиль - пожизненная. А если сдох, то гарантия кончилась.
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65k
Варакин Алексей 2 часа назад
Умный человек пикап не купит....
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20k
Ратибор 2 часа назад
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5k
TirAn 2 часа назад
Главное внедорожное средство - мозг в голове водителя. точка
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278
BOJIOCOKPAD 3 часа назад
Производитель отвечает за брак. Причина поломки - вода в двигателе. Вряд ли ее туда на заводе залили, что не отрицает и владелец. Получается, что поломки, возникшие в результате ДТП (НА ДОРОГЕ) тоже должен дилер с производителем устранять?
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6k
Янус Полуэктович 3 часа назад
бред какой-то. служебные Л200 гоняли по-всякому, и никаких претензий по гарантии не было...

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12k
Lynx 3 часа назад
А что там есть из для оффроуда, типа раздаток, понижаек, блоков межколёсных/осевых?
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8k
portmen77 4 часа назад
Суд встанет на сторону истца. Не понимаю почему он ещё не там.
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80k
Taras Kozalupko 4 часа назад
На покупают разных помоек, а потом судятся с производителем

Уазик надо было брать, буханку.
Её в любой дыре пьяный кузнец отремонтирует
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