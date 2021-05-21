Mitsubishi L200 – внедорожник, на котором нельзя ездить вне дорог

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Компания “Рольф Импорт” сделала официальное заявление относительно модели Mitsubishi L200. “Согласно ПДД РФ, “транспортное средство”, к которому относится легковой автомобиль Mitsubishi L200, классифицируется как устройство, предназначенное для перевозки по ДОРОГАМ ЛЮДЕЙ”. При поломках вне дорог в гарантийном ремонте отказывают, а езда по бездорожью трактуется как пренебрежительное обращение с автомобилем.
Отказ в гарантийном ремонте автомобиля по причине его неправильной эксплуатации – не редкость. Некоторые владельцы с этим смиряются, другие – проводят независимую экспертизу и доказывать свою правоту. Так или иначе, ситуация, в которую попал читатель “Водителя Петербурга” Николай Горелов, уникальна. Ему отказали в гарантийном ремонте на основании того, что поломка его Mitsubishi L200 была вызвана преодолением замерзшего ручья, несмотря на то, что возможность преодоления брода указана отдельным пунктом в руководстве по эксплуатации этого автомобиля.
Двигаясь на внедорожнике Mitsubishi L200 по снежному полю, он свернул c накатанной дороги и провалился под лед. Звучит страшно, но на деле все оказалось довольно безобидно, ведь в воде оказалась лишь небольшая часть переднего бампера (ниже ПТФ) и ¾ колеса.
Все попытки выбраться самостоятельно не увенчались успехом, через час мучений двигатель заглох. Дальше все развивалось вполне предсказуемо: трактор, деревня, эвакуатор. Осмотр у дилера выявил наличие большого количества воды (около двух литров) в картере двигателя, а также в турбине и интеркулере. Казалось бы, ситуация проста и понятна – автомобиль “хлебнул” воды, она попала в двигатель и сломала его. Только вот одно но – уровень воды был намного ниже воздухозаборника, то есть ситуация для внедорожного автомобиля штатная.
Автоцентр “Автомир Нева” в гарантийном ремонте владельцу отказал, ссылаясь на нарушения условий эксплуатации. С этого момента и начались нестыковки, вылившиеся в большое разбирательство, инициированное Николаем по двум направлениям:
- Почему объяснения причин отказа в ремонте дилера и импортера противоречат официальному руководству по эксплуатации.
- Почему рекламные материалы, широко распространяемые ООО “Рольф Импорт” содержат признаки нарушения законодательства о рекламе.
“Если какой- либо из агрегатов в автомобиле вышел из строя по причине ненадлежащей эксплуатации, то это не гарантийный случай. И в ремонте по гарантии откажет и дилер, и производитель. Данная практика поддерживается во всем мире”, – комментирует ситуацию Наталья Грачева, бренд-менеждер холдинга “Атлант-М”.
Однако в соответствии с Законом о защите прав потребителя, продавец должен не только передать покупателю качественный товар, но и полно и достоверно описать правила правильного и безопасного использования товара в сопроводительной технической документации, которой для автомобилей является руководство по эксплуатации. Если этого не сделано, то в соответствии с ЗоЗПП вся ответственность за последствия неправильного использования товара возлагается на продавца.
Затем начались бюрократические проволочки с “переводом стрелок”. Обращение в компанию Mitsubishi Motors Co не принесло желаемых ответов – все претензии перенаправили официальному импортеру (компании “Рольф Импорт”), а тот, в свою очередь, ссылался на нарушение условий эксплуатации. При этом, в чем именно состоит нарушение и какие конкретно пункты руководства по эксплуатации были нарушены, ни официальные дилеры, ни импортер до настоящего момента пояснить не могут. Хотя в соответствии с собственным договором, обязаны.
Дальше – больше. Официальный ответ компании “Рольф Импорт” поражает неожиданным поворотом. Оказывается Mitsubishi L200 – это ни внедорожник, ни пикап. Цитируем ответ импортера: “Автомобиль Mitsubishi L200 сертифицирован для России, о чем свидетельствует одобрение типа транспортного средства N РОСС.ТН.АЯ.Е01673 . Согласно Правилам дорожного движения Российской Федерации, транспортное средство, к которому относится легковой автомобиль Mitsubishi L200, классифицируется как устройство, предназначенное для перевозки по дорогам людей, а под понятием "дорога" понимается обустроенная или приспособленная и используемая для движения транспортных средств полоса земли, либо поверхность искусственного сооружения. Дорога включает в себя одну или несколько проезжих частей, а также трамвайные пути”.
Двигаясь на внедорожнике Mitsubishi L200 по снежному полю, он свернул c накатанной дороги и провалился под лед. Звучит страшно, но на деле все оказалось довольно безобидно, ведь в воде оказалась лишь небольшая часть переднего бампера (ниже ПТФ) и ¾ колеса.
Все попытки выбраться самостоятельно не увенчались успехом, через час мучений двигатель заглох. Дальше все развивалось вполне предсказуемо: трактор, деревня, эвакуатор. Осмотр у дилера выявил наличие большого количества воды (около двух литров) в картере двигателя, а также в турбине и интеркулере. Казалось бы, ситуация проста и понятна – автомобиль “хлебнул” воды, она попала в двигатель и сломала его. Только вот одно но – уровень воды был намного ниже воздухозаборника, то есть ситуация для внедорожного автомобиля штатная.
Автоцентр “Автомир Нева” в гарантийном ремонте владельцу отказал, ссылаясь на нарушения условий эксплуатации. С этого момента и начались нестыковки, вылившиеся в большое разбирательство, инициированное Николаем по двум направлениям:
- Почему объяснения причин отказа в ремонте дилера и импортера противоречат официальному руководству по эксплуатации.
- Почему рекламные материалы, широко распространяемые ООО “Рольф Импорт” содержат признаки нарушения законодательства о рекламе.
“Если какой- либо из агрегатов в автомобиле вышел из строя по причине ненадлежащей эксплуатации, то это не гарантийный случай. И в ремонте по гарантии откажет и дилер, и производитель. Данная практика поддерживается во всем мире”, – комментирует ситуацию Наталья Грачева, бренд-менеждер холдинга “Атлант-М”.
Однако в соответствии с Законом о защите прав потребителя, продавец должен не только передать покупателю качественный товар, но и полно и достоверно описать правила правильного и безопасного использования товара в сопроводительной технической документации, которой для автомобилей является руководство по эксплуатации. Если этого не сделано, то в соответствии с ЗоЗПП вся ответственность за последствия неправильного использования товара возлагается на продавца.
Затем начались бюрократические проволочки с “переводом стрелок”. Обращение в компанию Mitsubishi Motors Co не принесло желаемых ответов – все претензии перенаправили официальному импортеру (компании “Рольф Импорт”), а тот, в свою очередь, ссылался на нарушение условий эксплуатации. При этом, в чем именно состоит нарушение и какие конкретно пункты руководства по эксплуатации были нарушены, ни официальные дилеры, ни импортер до настоящего момента пояснить не могут. Хотя в соответствии с собственным договором, обязаны.
Дальше – больше. Официальный ответ компании “Рольф Импорт” поражает неожиданным поворотом. Оказывается Mitsubishi L200 – это ни внедорожник, ни пикап. Цитируем ответ импортера: “Автомобиль Mitsubishi L200 сертифицирован для России, о чем свидетельствует одобрение типа транспортного средства N РОСС.ТН.АЯ.Е01673 . Согласно Правилам дорожного движения Российской Федерации, транспортное средство, к которому относится легковой автомобиль Mitsubishi L200, классифицируется как устройство, предназначенное для перевозки по дорогам людей, а под понятием "дорога" понимается обустроенная или приспособленная и используемая для движения транспортных средств полоса земли, либо поверхность искусственного сооружения. Дорога включает в себя одну или несколько проезжих частей, а также трамвайные пути”.
Выходит, что владельцам внедорожников категорически запрещено съезжать с обустроенных дорог и преодолевать бездорожье. Рекламные буклеты и ролики нам явно преподносят L200 как покорителя бездорожья, лихо рассекающего по пересеченной местности. А официальные лица утверждают, что он только для дорог.
На данный момент Николай ждет ответа от Рольф Импорт на свое последнее письмо, в котором указывает на недостоверность фактов, изложенных в полученном им ответе, и все же пытается решить вопрос мирно. Если не получится, то он намерен откорректировать свое исковое заявление и подасть его в суд.
На данный момент Николай ждет ответа от Рольф Импорт на свое последнее письмо, в котором указывает на недостоверность фактов, изложенных в полученном им ответе, и все же пытается решить вопрос мирно. Если не получится, то он намерен откорректировать свое исковое заявление и подасть его в суд.
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Метки: mitsubishi l200 внедорожники джип иномарки обман суд
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Нормальный джип не может иметь забор воздуха в двигатель под крылом. Или должен иметь шноркель.
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Тут о шноркелях и.т.п говорить бесполезно, скорее всего была негерметична какая то из систем забора воздуха.
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