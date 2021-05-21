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На видео, снятом 16 мая в городе Мэйчжоу провинции Гуандун, видно, как охваченный пламенем небольшой грузовик подъезжает к воротам пожарной части, а затем водитель вбегает внутрь, чтобы попросить о помощи.
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машина не в доке стоит, эти бегут улыбаются, скатки на асфальте уже стоят ждут чтобы их раскатали, боевки не стали одевать
а стулья как могли загореться вообще вопрос