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Сообразительный водитель горящей машины подъехал к пожарной части, чтобы попросить о помощи

Сообразительный водитель горящей машины подъехал к пожарной части, чтобы попросить о помощи (1 фото + 1 видео)

Автор:
21 мая 2021 15:02
Сообщество : Аварии
Метки: авто   автомобиль загорелся   возгорание   китай   пожар   пожарная часть   тушение пожара   
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На видео, снятом 16 мая в городе Мэйчжоу провинции Гуандун, видно, как охваченный пламенем небольшой грузовик подъезжает к воротам пожарной части, а затем водитель вбегает внутрь, чтобы попросить о помощи.

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Метки: авто   автомобиль загорелся   возгорание   китай   пожар   пожарная часть   тушение пожара   
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6  комментариев
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4k
Свирепый Бамбр Час назад
Призрачный гонщик.
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202
Шурман Полчаса назад
Буквально недели 3 назад была такая же новость но из России :) вот к чему приводит дружба китая с россией :)
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31k
Опаньки 2 часа назад
хоть бы боевки одели ))))
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1k
Евгений Кондратьев 2 часа назад
Это что? у него мебель в машине загорелась? Вот так вот случайно...Или он из горящей избы их вез.Какой то бред
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