Редкий дизельный УАЗ-469 1984 года выпуска продается в Италии

Официальные поставки УАЗов в Италию велись с 1973 по 1999 год, всего фирма Martorelli продала 6662 уазика. Многие помнят, что итальянский вариант УАЗа в свое время даже засветился в одной из серий криминального телесериала «Спрут» 80-х годов.