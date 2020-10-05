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Редкий дизельный УАЗ-469 1984 года выпуска продается в Италии

Редкий дизельный УАЗ-469 1984 года выпуска продается в Италии (18 фото)

Автор:
05 октября 2020 14:52
Сообщество : Автомир
Метки: авто   автомир   автомобили   внедорожник   найдено на ebay   уаз   уаз 469   
573
18
В Италии на продажу выставили редкий дизельный УАЗ-469 под названием Marathon, выпущенный в 1984 году. Автомобиль простоял без движения последние 28 лет и требует реставрации.
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Метки: авто   автомир   автомобили   внедорожник   найдено на ebay   уаз   уаз 469   
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7  комментариев
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3k
кот базилий 2 часа назад
И что с ним делать, кому он нужен?
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1k
Александр Алехин Час назад
Там же сухой климат. Как он так умудрился сгнить то?
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schmubu Александр Алехин 20 минут назад
В Италии сухой?
в горах - да, а на побережье - парилка.
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Sanar 2 часа назад
В этой новости не важно что эту ржавую дерьмину выставили на продажу, важно кто же это ржавое говно купит.
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7k
Prostovopros Sanar 2 часа назад
Это просто объявление о продаже авто, коих миллионы.
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2k
Варяг Sanar 2 часа назад
ктонть да купит...
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Sanar Prostovopros Час назад
Есть такой сайт, на котором можно купить 469й прим с нуля с хранения, но это секрет ни говори не кому.
https://росрезервы.рф/https://росрезервы.рф/
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