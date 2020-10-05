Редкий дизельный УАЗ-469 1984 года выпуска продается в Италии

В Италии на продажу выставили редкий дизельный УАЗ-469 под названием Marathon, выпущенный в 1984 году. Автомобиль простоял без движения последние 28 лет и требует реставрации.
Внедорожник 1984 года выпуска имеет светлый цвет кузова и оснащен дизельным мотором Peugeot XD2 (2,5 л, 76 л.с.). Утверждается, что автомобиль с 1992 года хранился в гараже и не выезжал, поэтому пробег у него всего 71 000 км. За машину просят 1900 евро (=174 000 рублей).
Заметим, что такие версии 469-го делал не сам Ульяновский автозавод, а его дистрибьютор в Италии — фирма Martorelli. Из СССР на Апеннинский полуостров экспортировали обычные бензиновые уазики, уже на месте итальянцы собирали из них различные модификации. Помимо варианта с дизелем Пежо существовали версии с турбодизелем VM Motori (2,5 л, 100 л.с., назывался Dakar) и с бензиновым FIAT (2,0 л, 112 л.с., Racing). Кстати, стандартный УАЗ с бензиновым мотором УМЗ в Италии носил имя Explorer.
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Официальные поставки УАЗов в Италию велись с 1973 по 1999 год, всего фирма Martorelli продала 6662 уазика. Многие помнят, что итальянский вариант УАЗа в свое время даже засветился в одной из серий криминального телесериала «Спрут» 80-х годов.
Экспорт УАЗов в Италии возобновился в 2018-м, сейчас там предлагают Патриот, Пикап и Хантер. К слову, в 2019-м УАЗ в Италии снова сняли в кино — в роли папамобиля.
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