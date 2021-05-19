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В Домодедово на мужчину наехала собственная машина

В Домодедово на мужчину наехала собственная машина (1 фото + 1 видео)

Автор:
19 мая 2021 12:28
Сообщество : Аварии
Метки: ford   аварии   авто   авто аварии   автомобиль без водителя   видео   дтп   
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На опубликованных кадрах видно, как мужчина выходит вместе с девушкой из подъезда, усаживает ее в машину, а сам отправляется выбросить мусор. Уведев, как его "Форд" начинает движение, он буквально грудью бросается его остановить.

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Метки: ford   аварии   авто   авто аварии   автомобиль без водителя   видео   дтп   
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10  комментариев
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4k
onebibis 2 часа назад
Эх, лучше бы пусть бы въехала машина в другую. Небольшими деньгами обошлось бы на такой скорости. Перелом шейки бедра это серьёзная травма.
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27k
Игорь Час назад
Машина была слишком уж близко к выходу из подъезда припаркована. А говорят что нет кармы...
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6k
Игорь 2 часа назад
кислая история
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28k
Acu900 2 часа назад
Обратите внимание,мужик когда выбежал, машина замедлилась как бы в раздумии, что делать дальше, а потом ускорилась вновь. На автозапуск это не похоже. Скорее всего тут злой умысел... Все вопросы к даме...
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3k
★Lucifer★ 2 часа назад
А стоило оно того?
Вариант заскочить на место водителя не пришёл на ум?
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246
Sandmann 2 часа назад
Жесть. Надо было сразу стрелять на поражение!
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1k
Иван 2 часа назад
Полюбасу его мадам накосячила!!!
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