В Домодедово на мужчину наехала собственная машина

307
1
1
На опубликованных кадрах видно, как мужчина выходит вместе с девушкой из подъезда, усаживает ее в машину, а сам отправляется выбросить мусор. Уведев, как его "Форд" начинает движение, он буквально грудью бросается его остановить.
Остановить машину у мужчины не получилось. "Форд" сначала впечатал своего хозяина в другой автомобиль, а потом проехался по нему. Пострадавший получил перелом шейки бедра и ссадины.
В комментариях люди предположили, что дама могла повернуть ключ зажигания, чтобы открыть окно, и случайно ее завела. Либо в машине сработал автозапуск.
Источник:
Ссылки по теме:
- Опасный фокус в Тверской области
- В Дзержинске сын депутата на Майбахе устроил смертельную аварию
- Напугал пенсионера: пьяный водитель влетел в кирпичную стену жилого дома
- Водитель Ауди помешал Форду проехать на "красный"
- Авария дня. Смертельное ДТП на Азаровском мосту в Калуге
19
Понравилось19
Новости партнёров
Вариант заскочить на место водителя не пришёл на ум?