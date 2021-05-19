В Домодедово на мужчину наехала собственная машина

На опубликованных кадрах видно, как мужчина выходит вместе с девушкой из подъезда, усаживает ее в машину, а сам отправляется выбросить мусор. Уведев, как его "Форд" начинает движение, он буквально грудью бросается его остановить.

0 Остановить машину у мужчины не получилось. "Форд" сначала впечатал своего хозяина в другой автомобиль, а потом проехался по нему. Пострадавший получил перелом шейки бедра и ссадины.